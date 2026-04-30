Basilio García Sevilla, 30 ABR 2026 - 10:04h.

El sevillismo está poniendo toda la carne en el asador de cara a las finales por la salvación

Unión de sevillismo ante la 'final' por la salvación: "Convertir el Sánchez-Pizjuán en una caldera"

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El sevillismo sabe bien de la batalla que se libra el lunes en el Ramón Sánchez-Pizjuán. La semana es larga para el Sevilla FC, y aunque aún queden cuatro días para el partido ante la Real Sociedad, la afición está poniendo todo de su parte para que el equipo entienda que está ante uno de los días más importantes de su historia. Toda una final, aunque esta vez por la supervivencia, si cabe más relevante que las noches de los títulos.

Los hombres de Luis García Plaza regresaron el miércoles a los entrenamientos tras disfrutar de una jornada de descanso, y este jueves volvían a ejercitarse en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. A la llegada a la instalación sevillista de Montequinto, se han encontrado con que buena parte de las peñas más relevantes han colocado sus pancartas en el campo de entrenamiento. Toda la carne está en el asador por parte de la afición, que entiende a la perfección lo transcendental de la cita.

La Federación de Peñas San Fernando, Triana SFC Fans, Vengo a Verte, SVQ Triana, Nervión Drunkers, la Peña Sevillista Giraldillo, Hasta la Muerte o La Chorla de Mbia son algunas de las agrupaciones de aficionados que han colocado sus pancartas en el campo de entrenamiento. También, una bandera en recuerdo de Fernando Huertas, el sevillista fallecido en los accidentes de Rodalíes en Catalunya hace unos meses.

Los jugadores, al saltar al campo, no podían evitar volver la mirada hacia la zona donde estaban colocadas estas banderolas, ejemplo del apoyo que el sevillismo les está brindando y les va a brindar hasta el final de la temporada.

Se espera un lleno

Mientras tanto, el sevillismo sigue movilizándose para que el Ramón Sánchez-Pizjuán esté lleno a rebosar el próximo lunes. Las entradas que se ponen a la venta son vendidas prácticamente en pocos minutos, y los distintos grupos de sevillistas ya preparan actuaciones especiales.

La afición lo está dando todo, para crear una caldera en Nervión y demostrar a los jugadores que no van a estar solos durante los dos próximos partidos. Solo falta que el equipo esté a la altura del sevillismo en un día que puede marcar el futuro de la entidad.