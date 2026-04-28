Álvaro Borrego 28 ABR 2026 - 18:21h.

Los ultras piden al consejo que "den un paso atrás" y no acudan el próximo lunes a Nervión

Todos de rojo y mucho más: el llamamiento a la afición del Sevilla para la primera final por la salvación

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Los Biris Norte tratan de hacer lo imposible para ayudar a la permanencia del equipo. Este lunes lanzaron un comunicado para pedir la unión del sevillismo en estos momentos tan difíciles y solicitar el apoyo de todos para lograr los tres puntos contra la Real Sociedad. Un día más tarde, han reiterado su postura contra la directiva actual del Sevilla FC, a la que incluso solicitan que no acudan el próximo lunes. El grupo de animación nervionense señala a los gestores como "responsables directos de la deriva" del club, culpando especialmente al presidente José María del Nido Carrasco.

El durísimo comunicado de Biris Norte contra la directiva

"Ahora nos dirigimos a vosotros, responsables directos de la deriva del Sevilla Fútbol Club: a todos los miembros del consejo de administración del Sevilla, y especialmente a su presidente. Habéis llevado a la entidad a una situación límite, insostenible, impropia de su historia y de su gente. Os exigimos que no asistáis al encuentro frente a la Real Sociedad. No formáis parte de la solución, sois el problema. Y vuestra presencia solo contamina, divide y perjudica a un equipo que necesita, más que nunca, unidad real. Dejadnos a nosotros, apartaos. Permitid que el sevillismo intente salvar lo que vosotros habéis puesto en riesgo.

Si no sois capaces de actuar por dignidad, hacedlo por vuestro puro interés, un descenso a Segunda División no solo sería un desastre deportivo, sino también económico. Pensad, al menos, en eso. El lunes queremos un estadio unido, sin interferencias, sin provocaciones, sin quienes han llevado al club hasta aquí. Nervión debe ser de su gente. No de quienes lo han debilitado. No representáis el sentir del sevillismo, no estáis a la altura de lo que exige este escudo y, por supuesto, este estadio es más nuestro que vuestro.

Por eso os pedimos que deis un paso atrás y os mantengáis al margen. Ni queremos protagonismos vacíos ni sois dignos de esta batalla. Queremos un Sánchez-Pizjuán lleno defendiendo lo que es suyo. Quedaos en vuestras casas, deambulando por los pasillos con vuestros maletines o comiendo gambas en el catering, pero, por favor, dejad al sevillismo solo con SU equipo".