Pepe Jiménez Sevilla, 27 ABR 2026 - 16:18h.

Tú eres el Sevilla

Biris Norte emite un comunicado solicitando el apoyo de la afición al Sevilla en este delicado momento

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Todo por el Sevilla. Biris Norte ha emitido este lunes un comunicado en sus redes sociales solicitando apoyo máximo al público hispalense en este delicado momento olvidándose, en parte, de las críticas al Consejo, al que le manda un claro mensaje después de la delicada situación que está viviendo el equipo.

Con el ánimo de conseguir los seis puntos que se disputan en el Sánchez-Pizjuán (y que darían muchísimo oxígeno al equipo en la clasificación), Biris Norte se ha olvidado de disputas y ha solicitado a todos los sevillistas apoyo máximo en este momento.

"Sevillistas, nos dirigimos a vosotros: a los que vais a estar en el Sánchez-Pizjuán en estos dos próximos partidos y a los que, aunque la distancia os impida acudir físicamente, vais a empujar con el alma desde cualquier rincón. Porque ahora mismo no hay lejos ni cerca; no hay excusas ni diferencias. Ahora mismo solo existe el Sevilla Fútbol Club y su gente.

La situación es límite. Todos lo sabemos. La debacle se acerca y el abismo está ahí, delante de nosotros, mirándonos de frente.

Hasta aquí nos han traído años de vergüenza, incompetencia y traición por parte de un consejo indigno, con un presidente que jamás estuvo a la altura de este escudo. Ellos son responsables y pagarán por ello, de una forma u otra, porque nadie destruye la historia de un club como este sin quedar señalado para siempre.

Nuestro club agoniza y necesita a su gente. Necesita que volvamos a lo más puro, a lo más primario, a aquello que no entiende de clasificaciones ni de directivas: al amor irracional por unos colores; a esa pasión que heredamos de nuestros padres y abuelos; a ese niño que esperaba toda la semana para entrar en Nervión de la mano de su padre, contemplando el estadio como si accediera a un templo.

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Ahí reside la fuerza. Ahí está la verdad.

Nos esperan dos partidos en casa, dos guerras. Y las guerras no las ganan quienes esperan; las ganan quienes están dispuestos a dejarlo todo. Así que, quien esté preparado, que se amarre bien la bufanda, que apriete los dientes y venga con nosotros a la batalla. Que acuda dispuesto a empujar hasta el último aliento, a cantar hasta romperse la voz, a sostener al equipo cuando el miedo apriete.

Y si ellos no tienen piernas, nosotros tendremos garganta. Si ellos no tienen alma, nosotros se la prestaremos desde la grada.

Quien no esté dispuesto a esto, que se aparte; que permanezca en su mundo virtual peleando contra la nada, pero que no estorbe.

Porque en Nervión no existen los tópicos. Aquí se han ganado partidos desde la grada. Aquí se ha hecho temblar a gigantes de Europa. Aquí han caído los más poderosos porque entendieron demasiado tarde que en este estadio no se juega: se sobrevive.

Aquí la camiseta pesa, aquí el escudo empuja, aquí la gente aprieta hasta asfixiar al rival.

Que nadie olvide quiénes somos.

Somos hijos de una historia enorme. Somos herederos de luchas, de caídas y de resurrecciones. Somos una afición que ha conocido la gloria, pero también el barro. Y precisamente por eso sabemos levantarnos.

Porque este club no pertenece a los despachos ni a los cobardes.

Y si llega el final en forma de debacle, que nos encuentre de pie. Que nos encuentre luchando y orgullosos de ello. Que nos encuentre siendo lo que siempre fuimos.

Dispuestos a morir para poder seguir viviendo.

Ahora más que nunca: el Sevilla, por encima de todo".