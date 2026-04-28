Pepe Jiménez Sevilla, 28 ABR 2026 - 14:17h.

El mensaje de Nemanja Gudelj tras la derrota ante Osasuna: "Os lo juro como capitán"

La Federación de Peñas propone varias iniciativas para crear un gran ambiente en Nervión

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El Sánchez-Pizjuán se prepara para vivir no solo la noche más importante del año, sino también una de las más importantes de su historia reciente. Tras la derrota ante Osasuna, el Sevilla se juega gran parte de sus opciones de salvación este lunes en Nervión y la afición se prepara para crear un ambiente inolvidable.

Lejos de ser una semifinal de la Europa League, la afición del Sevilla ha agotado prácticamente todas las entradas disponibles para la cita ante la Real Sociedad y la Federación de Peñas ha lanzado una iniciativa para que el ambiente que se viva sea semejante al que se vivió ante la Juventus hace algunos años.

Con el lema #TodosdeRojo, la Federación de Peñas Sevillistas solicita igualmente a todos los sevillistas que acudan al estadio globos, papelillos y papel higiénico blanco, además de acceder al Sánchez-Pizjuán en el calentamiento, para intentar animar a los jugadores desde el primer minuto.

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La afición del Sánchez-Pizjuán ya ha creado atmósferas difíciles de repetir en citas europeas históricas y ahora le toca crear un ambiente semejante para la primera final por la salvación, ya que aunque los tres puntos no salvarían al Sevilla sí les acercaría a la ilusión de seguir en la élite la próxima temporada.

El Sevilla cree que con su afición será mucho más difícil superarles y es por ello que ha pedido a la plantilla máxima concentración y compromiso en una cita que podría marcar un antes y un después en la entidad. Si el equipo responde al increíble ambiente que se espera, puede que la cita ante la Real Sociedad sea mucho más sencilla de lo que, a falta de unos días para la disputa, pueda parecerlo.