Basilio García Sevilla, 28 ABR 2026 - 12:42h.

Central colombiano del Baltika de Kaliningrado, ha sido relacionado con el equipo nervionense

El contrato y la cláusula de Arouna Sangante con el Sevilla

Compartir







Aunque el futuro del Sevilla FC está en el aire, su nombre sigue siendo noticia por todo el mundo y se le relaciona con numerosos jugadores de cara al mercado de fichajes. El último rumor surge en Rusia, y se trata de un defensa central colombiano del Baltika de Kaliningrado. Kevin Andrade es el nombre del futbolista, aunque teniendo en cuenta las aspiraciones económicas de la revelación de la liga rusa, parece complicado que acabe recalando en Nervión.

El jugador ha sido relacionado desde Rusia con el Sevilla, y en su país natal se han hecho eco de la noticia. Se trata de un central colombiano de 27 años y 1,89 metros de altura, formado en el América de Cali del que, tras una temporada cedido en el Platense argentino, dio el salto a Europa en 2024 a cambio de 400.000 euros.

PUEDE INTERESARTE Joselu y Diego Conde, primeras opciones públicas de la lista de Antonio Cordón

Eso sí, el Lokomotiv de Moscú también ha preguntado para hacerse con los servicios del jugador y el Baltika le ha respondido que el precio de salida del futbolista es de 4,5 millones de euros, una cifra a la que difícilmente podrá llegar el Sevilla teniendo en cuenta la economía de guerra que se impone en los últimos mercados de fichajes. El colombiano acaba contrato en junio de 2027, pero ve con buenos ojos dar el salto a ligas más competitivas.

PUEDE INTERESARTE Antonio Cordón se mueve en el mercado ante la situación del Sevilla

La proyección de Kevin Andrade

Kevin Andrade lleva 30 partidos y un gol este año con el Baltika, con el que ascendió a la Premier rusa el pasado verano y del que es uno de los capitanes. 24 de ellos han sido en la competición doméstica -solo se ha perdido tres por sanción- y otros seis en la competición copera. Es quinto en el torneo liguero, y ha estado toda la temporada en los puestos altos.

Con todo, parece complicado que el Sevilla pueda acudir al mercado a hacer un fichaje de este precio, más teniendo en cuenta que no está nada claro si la próxima temporada jugará en LALIGA EA SPORTS o en LALIGA HYPERMOTION. Ni siquiera el presidente José María del Nido Carrasco ni el director de fútbol profesional Antonio Cordón tienen asegurada la continuidad en la entidad. Kevin Andrade, un nombre más a la agenda.