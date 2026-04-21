Pepe Jiménez Sevilla, 21 ABR 2026 - 16:00h.

Antonio Cordón se mueve en el mercado ante la situación del Sevilla

Antonio Cordón sigue trabajando en busca de nuevos refuerzos para el Sevilla

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Como comentábamos hace días, Antonio Cordón, más allá de rumores sobre su futuro o sobre la posible venta del Sevilla, continúa trabajando junto a su equipo en busca de nuevos refuerzos para la próxima temporada y en las últimas horas han aparecido las dos primeras opciones públicas -más allá de refuerzos cerrados- de la lista blanquirroja.

Tal y como ha contado este martes Matteo Moretto, Antonio Cordón tiene en su agenda los nombres de Joselu, exjugador del Real Madrid, y de Diego Conde, guardameta del Villarreal, para reforzar al Sevilla de la próxima temporada.

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Esto no quiere decir que sean prioritarios ni, menos aún, que el Sevilla esté cerca de cerrar a ambos jugadores, pero sí que son opciones reales en la agenda del director deportivo, que, como contábamos la pasada semana, viene trabajando en dos escenarios de futuro para la entidad blanquirroja.

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Ambos nombres estarían sobre la mesa en un Sevilla que seguiría en Primera División la próxima temporada y lo hacen, además, con un buen número de interrogantes a su alrededor.

Joselu Mato suma 36 años y llega después de un año en Catar, por lo que ni su momento futbolístico, ni sus intereses económicos, podrían casar con un equipo que, como decíamos la pasada semana, tiene la intención -y la obligación- de reducir su coste salarial.

Por su parte, Diego Conde tiene contrato hasta 2029 con el Villarreal y la operación solo podría cerrarse, dada la débil situación económica del Sevilla, por un traspaso extremadamente bajo -el conjunto amarillo pagó cuatro millones por él- o en una cesión con opción a compra futura.

Es por ello que ambos nombres deben ser tratados con frialdad de momento. Gustan, están en la agenda, sí, pero lo hacen junto a otros muchos jugadores que podrían ser más baratos o entrar en los límites de mejor manera.