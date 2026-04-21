La conversación de Luis García Plaza con Miguel Sierra y Oso en el Sevilla

Fran Fuentes Sevilla, 21 ABR 2026 - 12:59h.

El técnico se ha detenido con los dos canteranos y ha estado muy cercano a los jugadores en toda la sesión

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El Sevilla FC ha entrenado este martes en la ciudad deportiva. El conjunto sevillista respira desde el triunfo ante el Atlético de Madrid, aunque ahora queda refrendarlo frente al Levante UD para alejar los fantasmas del descenso. El conjunto sevillista se la juega ante los granotas y, aunque todavía quedan siete jornadas y nada será aún definitivo, una victoria puede ser muy importante de cara los partidos que quedan. En la sesión de este martes, Luis García Plaza ha estado especialmente cercano a la plantilla. Y es que, además de la charla inicial a todo el grupo, ha compartido algunas bromas con los jugadores durante el rondo. Del mismo modo, se le ha podido ver manteniendo conversaciones con dos canteranos: Miguel Sierra, recientemente renovado hasta el 2029, y Oso, ya asentado en el primer equipo pese a su juventud.

En este sentido, Luis García Plaza ha compartido varios instantes con cada uno de ellos. Mientras que, con Miguel Sierra, ha parecido una conversación más informal y, por qué no decirlo, genérica, con Oso se ha detenido un poco más en cuestiones concretas. Y es que los gestos del entrenador con el lateral eran correcciones concretas sobre el posicionamiento y la orientación del cuerpo a la hora de defender.

Y es que el presente y, sobre todo, el futuro del Sevilla FC pasa por sus canteranos. En este sentido, más allá de los Juanlu, Carmona, Kike Salas o el propio Oso, al técnico no le ha temblado el pulso a la hora de echar mano de Manu Bueno, quien estaba teniendo pocas oportunidades hasta ahora.

Más allá de eso, en la sesión de este martes ha habido dos bajas: Marcao y César Azpilicueta. Ninguno de los dos defensores apunta a estar disponible de casa al partido frente al Levante este jueves. Sí ha estado Orjan Nyland, quien se perdió la sesión del pasado lunes.