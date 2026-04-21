Basilio García Sevilla, 21 ABR 2026 - 07:23h.

El partido se juega este jueves, 23 de abril, a las 19.00 horas en el Sánchez-Pizjuán

César Azpilicueta se queda solo

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El Levante UD y el Sevilla FC dirimen este jueves un partido transcendental en la lucha por la permanencia. Aunque se trata de la jornada 33, el resultado puede ser definitivo, especialmente para los granotas, que están ante la insospechada oportunidad de meterse de lleno en la pelea por la permanencia. Las cuentas son claras, si ganan se colocarán a dos puntos de los nervionenses con el golaveraje ganado. Si pierden, quedarán demasiado lejos de unos puestos de salvación en los que quiere consolidarse el equipo de Luis García Plaza, que vuelve a donde fue querido.

En ElDesmarque desgranamos los posibles onces que pondrán en liza tanto Luis Castro como su tocayo Luis García Plaza, que regresa al Ciutat de Valencia, donde tan querido es.

El posible once de Luis Castro

El Levante UD llega con las buenas sensaciones de su victoria ante el Getafe en la anterior jornada, y tiene ante sí la opción de reengancharse a la lucha por la permanencia. Luis Castro, que mantiene al equipo con vida tras debutar en el Sánchez-Pizjuán en el primer partido del año -ganó 0-3 y tiene muchas opciones de hacerse con el golaveraje ante los nervionenses-, no tocará demasiado y prácticamente la única duda está en si jugará Carlos Álvarez, que ya tuvo minutos en la pasada jornada.

Entre el de Sanlúcar la Mayor y Olasagasti estará el puesto en el once que le baila, mientras que arriba formará otro exsevillista como Iván Romero acompañado de Carlos Espí, que ya marcó en Nervión y está siendo una de las sensaciones del último tramo de temporada.

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El Levante saldría con Ryan; Toljian, De la Fuente, Moreno, Manu Sánchez; Raghouber, Pablo Martínez, Carlos Álvarez; Tunde, Iván Romero y Carlos Espí.

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El once más probable que puede sacar Luis García Plaza

Lo que funciona, no se toca. Esa es una máxima que no siempre cumplen los entrenadores, pero lo cierto es que sería sorpresa que Luis García Plaza tocara demasiado el once con el que, la pasada jornada, venció al Atlético de Madrid en el Sánchez-Pizjuán.

El único cambio a la vista está en el centro del campo, donde es más que probable que Djibril Sow vuelva al once inicial en detrimento de un Manu Bueno que fue la sorpresa hace dos fines de semana. El madrileño solo tiene la baja de César Azpilicueta, pero no parece que Nianzou y Carmona, que regresan tras sanción, tengan papeletas de volver a salir de inicio como sí hicieron en el Carlos Tartiere.

Con todo, de inicio, Luis García Plaza podría sacar un equipo conformado por: Odysseas; Juanlu, Andrés Castrín, Gudelj, Kike Salas, Oso; Agoumé, Sow; Rubén Vargas, Isaac Romero y Akor Adams.