Álvaro Borrego 20 ABR 2026 - 21:42h.

Marcao, no inscrito, y Azpilicueta, aún saliendo de lesión, son las dos únicas bajas para esta final por la permanencia

César Azpilicueta prioriza una recuperación total por encima de su posible último encuentro en El Sadar

Compartir







El Sevilla FC comenzó este lunes una nueva semana de trabajo, tras el parón liguero del pasado fin de semana por la disputa de la final de la Copa del Rey, enfocada en su duelo del jueves en el campo del Levante, un rival directo por la permanencia, con las únicas bajas por lesión de los defensas César Azpilicueta y el brasileño Marcao, que no podrá jugar hasta la próxima campaña al retirársele la ficha por la grave lesión sufrida.

El técnico Luis García Plaza, que la pasada semana dio tres días de descanso a su plantilla (lunes, jueves y viernes) y ya dirigió sendos entrenamientos el fin de semana, retomó la preparación del partido en el Ciutat de València en una sesión vespertina en la que el meta noruego Orjan Nyland realizó trabajo específico en el gimnasio para regular cargas de trabajo.

El plantel sevillista tendrá nuevos entrenamientos, en este caso por la mañana, el martes y el miércoles, jornada en la que el preparador madrileño comparecerá en conferencia de prensa en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios antes del desplazamiento a la capital valenciana.

García Plaza conoce bien al próximo rival de su equipo, un Levante al que dirigió tres temporadas (2008-11), al que ascendió en la segunda, en 2010, a Primera División, y con el que en la siguiente logró forma holgada la permanencia del conjunto granota en la máxima categoría.

En el encuentro del jueves se medirán dos equipos necesitados de victorias y adversarios directos en la lucha por la salvación, pues el Levante es el penúltimo de LaLiga EA Sports con 29 puntos y sólo le separan 5 del Sevilla, decimosexto con 34, a falta sólo de siete jornadas para acabar el campeonato liguero. Las bajas del Levante serán las de Unai Elgezabal y Roger Brugué.