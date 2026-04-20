Patrik Mercado, ante las dudas de su fichaje por el Sevilla: "Se pone más difícil"

Álvaro Borrego 20 ABR 2026 - 19:47h.

El centrocampista no podrá jugar hasta 2027 y el Sevilla valora romper el preacuerdo por su grave lesión

El Sevilla FC negoció con Javi Calleja para el banquillo

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El futuro de Patrik Mercado es toda una incertidumbre. El Sevilla FC anunció a finales de febrero un principio de acuerdo con Independiente del Valle a razón de unos seis millones de euros, pero la grave lesión sufrida -se ha roto el ligamento cruzado anterior y el menisco- lo cambia todo. Antonio Cordón reconoció que el club guarda mecanismos para romper el preacuerdo, supeditado a lo que ocurra en el reconocimiento médico. En total serán nueve meses de baja, lo que le mantendrá alejado de los terrenos de juego hasta diciembre, de ahí que su incorporación quede en el aire. Según lo filtrado por el club, una vez se determine el alcance real y el estado de su rodilla, se tomará una decisión definitiva, aunque desde Ecuador amenacen incluso con emprender acciones legales si finalmente se rompe ese entendimiento.

Sea como fuere, el principal afectado ha terminado siendo el futbolista, nombrado mejor jugador de su liga. El mediocampista, que en julio cumplirá 23 años, esperaba dar el salto a Europa, pero esa grave lesión lo deja todo en el aire. El propio Patrik Mercado compartía este domingo una reflexión en sus redes sociales, señalando un calendario que dibujaba cuántos meses le quedaban para regresar a los terrenos de juego.

Esta reflexión no esconde el lamento de Patrik Mercado, cuya lesión puede arruinar uno de los grandes sueños de su carrera: "Siempre se pone más difícil justo antes de subir de nivel… como si la vida quisiera comprobar cuánto lo deseas de verdad", rezaba el relato que hacía suyo el jugador.

Aun así apela a la resiliencia y al superar los obstáculos para regresar más fuerte: "Es en ese punto donde muchos dudan, se frenan o se rinden, pero ahí también es donde nace la diferencia. No te detengas ahora. Respira hondo, aprieta los dientes y sigue avanzando. Porque si duele, si pesa y si cuesta… probablemente es porque estás a punto de crecer".

Independiente del Valle echa balones fuera

Hace unas semanas, Luis Fernando Saritama, gerente deportivo de Independiente del Valle, explicó que Patrik Mercado no podrá jugar hasta el año 2027, pero fueron más llamativas sus palabras sobre la decisión compartida con el Sevilla para la operación del jugador. “En la resonancia magnética se comprobó el diagnóstico del especialista, pues determinó que hay que aplicar la cirugía lo más pronto posible. En el día de hoy estamos teniendo una reunión con la gente de Sevilla sabiendo que tiene que ser una decisión compartida, y se está evaluando que sea aquí o si se le opera en España. En el transcurso del día se definirán esas circunstancias”, comentaba en declaraciones a MachDeportes FM.

Sin embargo, la versión del Sevilla es radicalmente opuesta a la que ha expresado de manera pública Saritama. Según contamos en ElDesmarque, en la capital hispalense entienden que el jugador no es de su propiedad, por lo que no tienen nada que decir en cuanto a la operación del jugador. Es más, el futuro de Patrik Mercado como sevillista ha quedado totalmente en el aire, ya que el anuncio fue el de un principio de acuerdo. Y así lo dejó claro públicamente Antonio Cordón.