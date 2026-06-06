Marc Márquez sigue imparable en Hungría y se lleva la sprint para apuntarse al Mundial

Juan Antonio Lladós 06 JUN 2026 - 16:19h.

Marc Márquez finalizó por delante de Pedro Acosta

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El GP de Hungría sigue deparando alegrías para Marc Márquez después de llevarse este sábado la victoria en la carrera al sprint horas después de asegurarse la pole para el domingo. El piloto de Cervera se ha impuesto en Balaton Park para apuntarse a la pelea por el Mundial una vez ha dejado atrás los problemas físicos que también ha sufrido esta temporada tras la tremenda caída en Le Mans.

El nueve veces campeón del mundo se encuentra ahora a 97 puntos de distancia del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), que acabó tercero, con Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16) en la segunda posición a segundo y medio del nueve veces campeón del mundo de motociclismo.

No falló en el momento de la salida el autor de la 'pole position', Marc Márquez, que enfiló la curva de final de recta en primera posición y ya desde ese mismo momento comenzó a marcar distancias respecto a todos sus rivales, entre los que su compatriota y campeón del mundo de MotoGP en 2024, Jorge Martín, fue de los primeros en cometer un error.

Márquez comenzó a marcar un ritmo impresionante en las primeras vueltas, que intentaron seguir tanto Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que había salido muy bien, como Pedro Acosta (KTM RC 16) y Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), pero los errores acabaron marcando el rendimiento del piloto del fabricante de Noale.

Con un ritmo consistente y muy fuerte, Marc Márquez comenzó a marcar distancias respecto a sus perseguidores, entre los que destacó Acostam, que no tardó demasiado en consolidarse en la segunda plaza intentando mantener bajo control, sin éxito, a un campeón del mundo en título que protagonizó un pilotaje prácticamente perfecto.

En apenas unas vueltas la situación de carrera se había consolidado, con Marc Márquez con claro líder, por delante de Pedro Acosta, que también rodaba en una cómoda segunda posición, por delante de Marco Bezzecchi.

El líder del Mundial fue recuperando el terreno perdido saliendo desde la sexta posición y en las vueltas iniciales, por delante de Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) y de Fermín Aldeguer, con Jorge Martín en una sexta posición a la que quería llegar el brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V).

La consistencia y el ritmo de Marc Márquez no dejaron lugar para la duda, al menos en la carrera corta, programada a 13 vueltas, en lugar de las 26 vueltas a la que está programado el gran premio húngaro, aunque su ritmo no fue demasiado rápido, pero lo cierto es que ninguno de sus rivales pudo aguantarlo.

Marc Márquez, seguido de Pedro Acosta y Bezzecchi

Con Marc Márquez como brillante vencedor en Balaton Park, en el podio de la esprint le acompañaron un 'Tiburón' Acosta que en ningún momento le pudo pegar un 'mordisco' al líder de la carrera y nueve veces campeón del mundo, y un líder del Mundial que sacó 'plata' después del sexto puesto que había ocupado en la clasificación oficial.

Tras ellos, acabó un trío de españoles, con Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), que supo enmendar con maestría un error inicial, Fermín Aldeguer y Jorge Martín.