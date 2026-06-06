Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Motor
MotoGP

Marc Márquez bate a Pedro Acosta en Balaton Park y logra su segunda 'pole' de la temporada

Marc Márquez, en Hungría
Marc Márquez, en Hungría. Europa Press
Compartir

Duelo frenético por la 'pole' en el Gran Premio de Hungría. Marc Márquez y Pedro Acosta han luchado hasta el final por lograr la primera posición en la parrilla de salida de Balaton Park, una plaza muy cotizada que finalmente se ha llevado el piloto de Ducati por tan solo 53 milésimas. La jornada, por ahora, está siendo una auténtica locura. Y es que el duelo Acosta-Márquez que todo el mundo espera, ha llegado. El murciano de KTM estaba a las puertas de repetir en la posición de privilegio, como hizo hace escasas semanas en Montmeló. En Balaton, Acosta parecía que lo tenía todo de cara. Ritmo, determinación y confianza. Sin embargo, cuando un tal Marc Márquez está por ahí... no hay nada que hacer.

Marc Márquez está recuperando su nivel físico tan rápido como puede. Con la mirada puesta en recortarle puntos a Marco Bezzecchi en clave Mundial, el de Ducati se ha reencontrado con su mejor versión en una clasificación que para él empezó con caída. Nada más empezar la Q2, en la curva uno, Marc se fue al suelo. Una caída que no tuvo mucha repercusión ni ningún tipo de problema extra. Pero era un claro contratiempo que, a la postre, no le afectó en absoluto.

PUEDE INTERESARTE

Caída y 'pole': la mañana de Marc Márquez

"Con la caída se nos ha complicado un poco, pero por la mañana he salido convencido de lo que podía hacer. Hoy lo he dado todo y mañana la estrategia es sobrevivir, pero veremos. La caída nos ha hecho improvisar un poco, pero lo hemos podido salvar. Veremos si se puede ganar la 'sprint'La clasificación es media 'sprint' y media carrera, así que salir delante salva esas primeras vueltas y tienes tiempo ganado", explica el propio Márquez al lograr su segunda 'pole' de la temporada.

PUEDE INTERESARTE
Marc Márquez, en Hungría
Marc Márquez, en Hungría. Europa Press

Así queda la parrilla del GP de Hungría

  1. Marc Márquez
  2. Pedro Acosta
  3. Fermín Aldeguer
  4. Fabio Di Giannantonio
  5. Pecco Bagnaia
  6. Marco Bezzecchi
  7. Raúl Fernádnez
  8. Jorge Martín
  9. Luca Marini
  10. Ai Ogura
  11. Diogo Moreira
  12. Jack Miller
  13. Joan Mir
  14. Enea Bastianini
  15. Fabio Quartararo
  16. Iker Lecuona
  17. Brad Binder
  18. Toprak Razgatlioglu
  19. Franco Morbidelli
  20. Álex Rins
  21. Maverick Viñales
  22. Cal Crutchlow
Temas