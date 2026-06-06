Marc Márquez bate a Pedro Acosta en Balaton Park y logra su segunda 'pole' de la temporada

Alberto Cercós García 06 JUN 2026 - 11:51h.

Tras la lograda en Jerez, Marc Márquez logra en Balaton Park su segunda 'pole' del 2026

El reto más complicado de Marc Márquez: remontar más de 100 puntos, algo que nadie ha hecho en la historia

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Duelo frenético por la 'pole' en el Gran Premio de Hungría. Marc Márquez y Pedro Acosta han luchado hasta el final por lograr la primera posición en la parrilla de salida de Balaton Park, una plaza muy cotizada que finalmente se ha llevado el piloto de Ducati por tan solo 53 milésimas. La jornada, por ahora, está siendo una auténtica locura. Y es que el duelo Acosta-Márquez que todo el mundo espera, ha llegado. El murciano de KTM estaba a las puertas de repetir en la posición de privilegio, como hizo hace escasas semanas en Montmeló. En Balaton, Acosta parecía que lo tenía todo de cara. Ritmo, determinación y confianza. Sin embargo, cuando un tal Marc Márquez está por ahí... no hay nada que hacer.

Marc Márquez está recuperando su nivel físico tan rápido como puede. Con la mirada puesta en recortarle puntos a Marco Bezzecchi en clave Mundial, el de Ducati se ha reencontrado con su mejor versión en una clasificación que para él empezó con caída. Nada más empezar la Q2, en la curva uno, Marc se fue al suelo. Una caída que no tuvo mucha repercusión ni ningún tipo de problema extra. Pero era un claro contratiempo que, a la postre, no le afectó en absoluto.

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Caída y 'pole': la mañana de Marc Márquez

"Con la caída se nos ha complicado un poco, pero por la mañana he salido convencido de lo que podía hacer. Hoy lo he dado todo y mañana la estrategia es sobrevivir, pero veremos. La caída nos ha hecho improvisar un poco, pero lo hemos podido salvar. Veremos si se puede ganar la 'sprint'. La clasificación es media 'sprint' y media carrera, así que salir delante salva esas primeras vueltas y tienes tiempo ganado", explica el propio Márquez al lograr su segunda 'pole' de la temporada.

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