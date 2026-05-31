La emoción de Marco Bezzecchi tras ganar en Mugello: lágrimas, abrazo con Kimi Antonelli y manteo

Alberto Cercós García 31 MAY 2026 - 15:32h.

Marco Bezzecchi no ha podido aguantar su emoción al ganar por primera vez en Mugello

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Ganar en Mugello siempre es muy especial. Y si encima eres italiano, llevas una Aprilia y nunca lo habías saboreado, más aún. Así se siente Marco Bezzecchi tras llevarse el Gran Premio de Italia. El italiano vivió una de las jornadas más emocionantes de su carrera, un triunfo con un valor especial por todo lo que representaba. El piloto italiano se impuso en una carrera de máxima exigencia tras superar a Francesco Bagnaia cuando restaban diez vueltas para el final y resistir después el empuje de Jorge Martín. La victoria tuvo además un significado histórico: era la primera vez que tanto Bezzecchi como Aprilia conseguían ganar en Mugello, precisamente en la casa de Ducati y durante un fin de semana cargado de simbolismo para la marca de Borgo Panigale.

Nada más cruzar la línea de meta, las cámaras captaron la dimensión del momento. Bezzecchi no pudo contener las lágrimas mientras celebraba una victoria soñada ante su público. Después de firmar la 'pole' con récord absoluto del circuito y liderar la ofensiva de Aprilia durante todo el fin de semana, el italiano descargó toda la tensión acumulada en una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo del motociclismo. Mugello, teñido de tricolore, se rindió a uno de los suyos en una escena cargada de emoción.

Del abrazo con Antonelli al manteo de Aprilia

Uno de los momentos más especiales llegó instantes antes de la ceremonia del podio. Bezzecchi se fundió en un abrazo con Andrea Kimi Antonelli, la gran promesa italiana de la Fórmula 1 y uno de los rostros más queridos del automovilismo transalpino. La imagen simbolizó el excelente momento que atraviesa el deporte italiano y reunió a dos de sus referentes más destacados. El público, entregado durante toda la jornada, celebró el gesto con una enorme ovación antes de que comenzaran los festejos oficiales.

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La fiesta alcanzó su punto culminante en el parque cerrado y posteriormente en el podio. Miles de aficionados italianos corearon el nombre de Bezzecchi mientras Aprilia celebraba una victoria que ya forma parte de la historia de la marca. Entre abrazos, cánticos y una euforia desatada, los miembros del equipo terminaron manteando a su piloto en una de las imágenes más icónicas del fin de semana. Mugello asistió así a una celebración inolvidable: la del héroe local que rompió la hegemonía de Ducati en su propio territorio y regaló a Aprilia un triunfo que quedará para siempre en la memoria de la afición italiana.