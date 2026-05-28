Alberto Cercós García 28 MAY 2026 - 16:26h.

Marc Márquez recuerda cómo vivió el tremendo accidente de su hermano Álex

Álex Márquez cuenta de primera mano cómo fue su espeluznante caída en Montmeló: "Me di cuenta de la suerte que había tenido"

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Marc Márquez está en el Gran Premio de Italia para reaparecer tras superar un nuevo paso por quirófano. El piloto de Ducati voló de manera literal en la 'sprint' de Le Mans, fracturándose el quinto metacarpiano y avisando de problemas en su hombro derecho. No estuvo en Montmeló por centrarse en su recuperación, pero ahora ya está en Mugello con el 'APTO' bajo el brazo. Si bien por ahora únicamente se centrará en la jornada del viernes, Márquez vuelve al Mundial con la intención de recuperar sensaciones.

"La remontada que tengo que afrontar es el crear mi futuro, volver a sentirme bien, volver a sentir que puedo pilotar una MotoGP al máximo nivel, porque como lo hacía estas primeras carreras era inviable. Lo estaba sacando, pues porque lo estaba sacando y no sé cómo, a ramalazos, por eso no era constante, pero ahora estoy en la remontada de mi físico", cuenta el catalán en declaraciones recogidas por MARCA.

Marc Márquez recuerda lo ocurrido con su hermano Álex

Pero más allá de lo puramente deportivo y lo importante que es para él estar de vuelta, Márquez no pudo evitar acordarse de su hermano. Álex tuvo en Montmeló un susto tremendo y Marc, desde la distancia, sufrió muchísimo. "Lógicamente, el incidente de Montmeló, el domingo de Montmeló, en general, lo viví mal, muy mal. Con el accidente, me quedé paralizado delante del televisor. Por suerte, y lo quiero agradecer, la familia y el campeonato me fueron informando de las cosas que se iban diciendo por radio, de cómo estaba el piloto. Tuvimos mucha suerte, el motociclismo. No sólo por la caída de Álex, sino también la de Johann Zarco. Cuando toca a un familiar, afecta mucho más. Todo el domingo lo pasé mal. El lunes, cuando lo abracé, me quedé ya más tranquilo", explica.

"Honestamente, es de los momentos en los que entiendes más el riesgo que hay. Lo aceptas, lo entiendes, que tenemos este riesgo, pero siempre dices: ‘Bah, no me tocará a mí’. Es así, pasa esto, pero es difícil de explicar. Tienes mucho respeto, pero hasta que no te toca a un familiar, no lo vives igual. Lo viví mal, tirando a regular; por suerte se quedó todo en el susto. Lógicamente, él lo ha pasado mal, la primera semana sobre todo. Lo veía jodido, pero ahora está ya recuperando, ha recuperado su sonrisa y ya empieza a ser persona", añade el español.