Alberto Cercós García 28 MAY 2026 - 13:23h.

Se cumple un año de uno de los momentos más importantes del 2025: la pitada de los 'tiffosi' a Marc Márquez en Mugello

Con 'flow' y esperando el 'APTO' para correr en Mugello: así ha llegado Marc Márquez, recuperado de sus lesiones

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Hace apenas un año, la imagen de Marc Márquez subido al podio en Mugello iba acompañada de una sonora pitada desde las tribunas teñidas de rojo. Los ‘tiffosi’ de Ducati todavía veían al español como el gran rival que durante más de una década había arruinado sueños italianos y frenado la hegemonía de Borgo Panigale en numerosas ocasiones. Su fichaje por el equipo oficial levantaba dudas y recelos, especialmente entre quienes seguían idolatrando a Francesco Bagnaia y tenían a Valentino Rossi aún en la retina. En aquel ambiente tenso, incluso Davide Tardozzi llegó a encararse con parte de la grada para pedir respeto hacia uno de sus pilotos, una escena que simbolizó el momento más delicado de la convivencia entre Márquez y el universo Ducati.

Sin embargo, doce meses después, el panorama ha cambiado por completo. Márquez no solo respondió en pista, sino que lo hizo con la contundencia de los grandes campeones. Desde las primeras carreras mostró una adaptación inmediata a la Desmosedici y recuperó la agresividad que le convirtió en referencia de MotoGP. Las victorias comenzaron a llegar con regularidad y el piloto de Cervera terminó conquistando un Mundial que Ducati ansiaba ganar con autoridad absoluta. Su capacidad para liderar el desarrollo de la moto, convivir dentro del box y asumir la presión terminó desmontando buena parte de los prejuicios que existían a su alrededor en Italia.

Marc Márquez, un ducatista más

También ayudó su actitud fuera de la pista. Lejos de alimentar rivalidades internas, Márquez entendió rápidamente el peso emocional de Ducati para los aficionados italianos. Aprendió algunas expresiones en italiano, celebró cada triunfo con el equipo y mostró una implicación total con la fábrica. Incluso los seguidores más críticos empezaron a reconocer que el ocho veces campeón había devuelto a Ducati una dimensión histórica todavía mayor.

La transformación ha sido tan profunda que la escena de Tardozzi enfrentándose a la grada parece hoy lejanísima. En apenas una temporada, Márquez ha pasado de ser el enemigo incómodo al líder indiscutible del proyecto de Ducati. Los ‘tiffosi’, siempre pasionales y difíciles de conquistar, han terminado rindiéndose ante un piloto que entendió que el cariño en Italia no se exige: se gana vuelta a vuelta.