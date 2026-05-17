Jorge Martín pide perdón por su enfado con Aprilia y lanza un contundente dardo a MotoGP: "Hay que recapacitar"

Alberto Cercós García 17 MAY 2026 - 16:42h.

Jorge Martín ha terminado el Gran Premio de Catalunya muy enfadado con Aprilia

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Fin de semana para olvidar de Jorge Martín. El piloto madrileño ha sufrido hasta cinco caídas este fin de semana, durante todo el Gran Premio de Catalunya. Una situación que ha terminado de la peor manera posible. Porque más allá de estar muy pendiente del estado físico tanto de Álex Márquez como de Johann Zarco, Martín ha sido uno de los más perjudicados. En la tercera salida de la carrera, el madrileño ha visto truncadas sus opciones de victoria tras tocarse con Raúl Fernández. El #89 ha pasado de la segunda a la última posición. Es por ello que su enfado al volver al box de Aprilia ha sido mayúsculo. Martín, quien reconoce que todo lo que le ha sucedido es secundario, lanza un dardo a MotoGP

"Hoy creo que mi historia es completamente secundaria. Lo importante es que tanto Álex como Johann están vivos. Es duro decirlo, pero vivirlo desde dentro ha sido muy difícil. También ha sido difícil volver a la concentración sabiendo que ellos estaban a salvo. Eso, sinceramente, me tranquiliza. En cuanto a mí, pues un cero. Ha sido un fin de semana que ya no pintaba bien, pero saco conclusiones positivas. Hemos conseguido ser rápidos en un fin de semana en el que parecía que no lo seríamos, y estaba para ganar. Cada vez que salíamos a pista me sentía más preparado para hacerlo, y eso es bueno. Me arrepiento mucho de mi llegada al box. Desde aquí quiero pedir disculpas. Estaba muy frustrado", resume en DAZN.

El enfado se ha visto en directo y esa frustración está más que justificadas. Nada más bajarse de la moto, ni su padre Ángel le ha podido detener. Ha empujado a uno de sus técnicos y a un Massimo Rivola que ha dado la cara por él nada más ver cómo Raúl Fernández le tiraba al poco de empezar la última carrera. El italiano ha ido directo a Davide Brivio, Team Manager del Trackhouse, y le ha soltado una mueca de circunstancias.

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Del enfado al recado a MotoGP

Pero como bien dice el propio Martín, todo eso es secundario. La parte más positiva del Gran Premio es que Álex Márquez y Johann Zarco están vivos. Tras todo ello, es el madrileño quien critica a MotoGP por la decisión de seguir corriendo una y hasta dos veces más. "Para mí es algo sencillo, digamos. Entro en concentración, tengo el foco muy claro y sé lo que tengo que hacer para volver a entrar en ella. Pero no sé hasta qué punto era necesario seguir buscando ese riesgo. Una salida, dos… perfecto. Pero seguir… Siempre dicen eso de ‘the show must go on’, pero creo que llega un punto en el que también hay que pensar en la parte humana. Después de lo que hemos vivido hoy, una moto partida por la mitad, un piloto pasando por encima de otro, lo de Zarco, creo que era un poco excesivo", cuenta el madrileño.

"Yo soy un mandado. Soy piloto de motos y hago lo que me dicen. Pero creo que también hay que recapacitar un poco sobre hasta qué punto merece la pena asumir ciertos riesgos o jugarnos la vida así", zanja.