Alberto Cercós García 17 MAY 2026 - 15:58h.

Fabio Di Giannantonio se lleva la carrera más caótica del 2026, con Joan Mir y Fermín Aldeguer en el podio

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Carrera caótica la vivida en el Gran Premio de Catalunya. Fabio Di Gianntonio ha sido el superviviente más claro de la carrera tras darse hasta tres salidas diferentes. Y es los accidentes de Álex Márquez y Johann Zarco han creado un ambiente muy duro en todo el circuito. Ambos están en el hospital, conscientes y siendo examinados. En lo puramente deportivo... han pasado mil cosas. Di Giannantonio es el claro protagonista, así como Joan Mir y Fermín Aldeguer, quienes han subido finalmente al podio. Pero hay más. Porque Pedro Acosta ha estado luchando por el podio hasta el final, concretamente hasta que Ai Ogura le ha tirado en la última vuelta. Jorge Martín tampoco ha podido terminar la carrera al irse al suelo tras tocarse con Raúl Fernández. Es, en definitiva, una carrera de pura supervivencia que deja una sensación muy agridulce: con dos banderas rojas, el Mundial de MotoGP tuvo que haber tomado una decisión más tajante.

Las notas de los pilotos de MotoGP

Fabio Di Giannantonio (1º): 8. Roza la excelencia tras una carrera de supervivencia total. El pupilo de Valentino Rossi ha sido uno de los más listos de la clase y, en la tercera salida, el italiano ha sido capaz de ser fuerte mentalmente para adelantar a Pedro Acosta y Joan Mir. Sin miedo, con buen ritmo y escalando posiciones en la general.

Joan Mir (2º): 9. Increíble lo del piloto mallorquín. No solo por sobrevivir en una carrera con tantas caídas, sino por demostrar que tiene el nivel suficiente para luchar por todo en MotoGP. Mir ha rozado la victoria y demostrar que Honda se equivoca no contando con él para el futuro. Carrerón.

Fermín Aldeguer (3º): 8'5. Remontada de campeón. El murciano ha sabido aguantar encima de la moto y aprovechar su superioridad en los metros finales ante Pedro Acosta y Ai Ogura. Un podio que seguramente sabrá agridulce tras ver el accidente de Álex Márquez, su compañero en Gresini, pero que con el tiempo sabrá valorar.

Ai Ogura (4º): 5. Pese a pasar cuarto por meta, el japonés ha recibido una sanción por tirar a Pedro Acosta en la última curva. Mal Ogura arriesgando en un punto muy complicado. No suspende por haber estado luchando por el podio hasta el final.

Pecco Bagnaia (5º): 6. Ha salvado los muebles. Su fin de semana no estaba siendo nada positivo y finalmente el de Ducati suma buenos puntos. Un quinto que, en realidad, es un cuarto por la sanción de Ogura.

Marco Bezzecchi (6º): 7. El líder del Mundial ha hecho justo lo que tenía que hacer, sobrevivir al ver que todos sus rivales directos han ido cayendo durante el día.

Jorge Martín (OUT): 5. Una pena, pero no sería justo suspenderle. Martín tenía en su relanzada la oportunidad de irse de Montmeló como líder del Mundial, pero Raúl Fernández le tocó al inicio de la carrera (la última) y se fue al suelo.

Pedro Acosta (OUT): 5. Pasa lo mismo que con Martín. Estuvo siempre delante, en todos los contextos. Su problema en la moto provocó la primera bandera roja, pero supo reponerse y al final... Ogura le tiró cuando iba a pasar quinto por meta. Puntos a la basura. Una pena enorme.

Mundial de MotoGP: 0. El Campeonato ha priorizado el espectáculo cuando la afición estaba fría y con el pensamiento puesto en el estado de salud de Álex Márquez y Johann Zarco. Accidentes muy graves. El Mundial tendría que haber sido tajante antes una situación de peligro extremo.