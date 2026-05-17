Alberto Cercós García 17 MAY 2026 - 13:30h.

A las puertas de luchar por su primera victoria en MotoGP, Pedro Acosta habla en Mediaset del sueño de compartir box con Marc Márquez

Pedro Acosta se lleva la 'pole' en Montmeló con problemas para Jorge Martín y Marco Bezzecchi

Compartir







Pedro Acosta lo tiene todo consigo para marcar una nueva 'era' en el Mundial de MotoGP. Esta es su tercera temporada en la categoría reina y, aunque la victoria en domingo se le sigue resistiendo, sin duda es uno de los 'elegidos'. El piloto murciano es bicampeón del mundo tras alzarse, años atrás, con los títulos de Moto2 y Moto3. Ahora, en KTM, Acosta sufre de lo lindo para amarrarse a lo más alto de la clasificación. Eso sí: todo apunta a que el 2027 será un claro punto de inflexión para él. Los rumores son claros y Acosta fichará por Ducati para compartir box con Marc Márquez. Un sueño cumplido, en resumidas cuentas. En Mediaset, el propio piloto español se rinde al que será su próximo compañero de equipo y se da un poco más a conocer.

"¿Quién es Pedro Acosta? Es un chaval normal de 21 años que corre en MotoGP y está intentando sacar la cabeza. Yo creo que lo que considero como el ADN de la competición. Por eso siempre me he negado mucho al amiguismo este que hay en el paddock. Porque para mí va en contra de la competición de verdad. Me acuerdo de ver a Valentino Rossi con Max Biaggi, a Schwantz con Rainey, a Crivillé con Doohan… Se llevaban a matarse esta gente. Entonces creo que eso es la pura competición: el no dejar que la otra persona te gane de ninguna manera. Pero es esa competición", cuenta Acosta en una entrevista exclusiva al enviado especial de Mediaset al GP de Catalunya, Mela Chércoles.

PUEDE INTERESARTE Álex Márquez se une a la fiesta del Mundial y gana la 'sprint' de Montmeló tras un duelo final con Pedro Acosta

Tras llegar a MotoGP con una trayectoria meteórica, la categoría reina parece que se le resiste. Aún no ha ganado una carrera de domingo y el objetivo de luchar por el Mundial sigue ahí. "Ahora mismo me da un poco igual. Al final llevo tres años que claramente no estoy consiguiendo el resultado que quiero y han sido un poco tres años de buscar una excusa cada semana para seguir motivado. Ojalá que eso acabe dentro de poco. En MotoGP es verdad que al principio sí parecía que iba muy rápido para arriba, pero se nos está complicando un poco. Entonces habrá que echarle tiempo y ganas", reconoce el murciano.

Pedro Acosta y Marc Márquez: el futuro 'dreamteam' en Ducati

En 2027 todo puede cambiar. Los rumores apuntan que Ducati ha elegido a Pedro Acosta para acompañar a Marc Márquez, y el murciano -sin confirmar absolutamente nada- solo tiene palabras de elogio hacia su próximo compañero. "Creo que si no es el mejor de la historia, estaría empatado con Valentino. A mí me ha impresionado la fuerza con la que ha vuelto. Al final hay que mirar todos los puntos de vista. Con 30, 31 o 32 años, había ganado ya ocho títulos, estaba en la fábrica más grande del mundo, estaba económicamente en una situación en la que seguramente no necesitaba volver a las carreras. Y que quisiera dejar Honda, irse a un equipo satélite y jugárselo todo a una carta… Porque es lo que te digo: cuando de verdad tienes la moto que está haciendo resultados en ese momento, es una carta. Es sí o no, no hay más juego", asegura Pedro.

Acosta reconoce que de cara a 2027 su elección iba a ser clara: ir donde estuviera Márquez para luchar un Mundial contra él. "Vivo con uno de los mejores pilotos de la historia en su fase final, cuando de verdad su experiencia está al máximo y el conocimiento del campeonato, de la moto y de todo está en su punto más alto. Incluso creo que compartir un año con él me compensaría más que compartir toda la vida un box con cualquier otra persona. Ya no te digo “me gustaría ganarle un Mundial a Marc”. Me gustaría luchar un Mundial con él e incluso perderlo, pero al menos haber estado ahí. Haber luchado con él. Que mi cabeza se quede tranquila. Tener la imagen real de hasta dónde podría haber llegado", zanja.