Alberto Cercós García 16 MAY 2026 - 16:42h.

Jorge Martín sufre de lo lindo en Montmeló y ya suma cuatro caídas, la última en la 'sprint' y cuando rodaba sexto

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Jorge Martín está sufriendo de lo lindo durante todo el Gran Premio de Catalunya. Son ya cuatro caídas repartidas en diferentes sesiones, pero la última es la que más le ha dolido. Mientras rodaba sexto en la 'sprint' de Montmeló, el piloto madrileño terminó por la grava y no pudo sumar valiosos puntos de cara a su lucha con Marco Bezzecchi en el Mundial. Pese a que aún queda mucho por delante, Martín estuvo por momentos líder de la general. Sin embargo, entre su caída y el punto sumado por su compañero en Aprilia, la situación es de nuevo favorable al italiano. Martín, en DAZN, explica cuál es su objetivo de cara a la carrera de este domingo.

"No es fácil. También la parte del equipo es tener que preparar la moto, llegar a tiempo a los entrenos, a la carrera… y todo para la carrera estaba perfecto. Me encontraba bien, he hecho una gran salida y nada, quería sobre todo agradecer al equipo. Yo, por lo físico, estoy bien. Alguna pequeña lesión, pero nada grave. Así que nada, seguir mejorando. Las sensaciones de hoy han sido mucho mejores de lo que eran ayer, que esto es lo más importante. Está claro que aún estoy entendiendo esta moto. Aún hay caídas que no acabamos de entender del todo, y esto es un problema. Pero bueno, creo que pondremos todo junto y a seguir", resume Martín.

Las caídas de Jorge Martín

Al haber estado varios años con Ducati, Martín sabe perfectamente cuál es la diferencia más clara respecto a la Aprilia, en relación a tanta caída. "Creo que la Aprilia normalmente es mucho más predecible del tren delantero, pero en esta pista es al contrario. Estamos teniendo caídas de delante. Quizá sí que nos empuja más la goma blanda, es algo que notamos. Entre la media y la blanda cambia mucho el balance de la moto. Pero suele ser una moto que te permite mucho con la parte delantera y aquí estoy sufriendo más eso, esas caídas inesperadas. Está claro que siempre detrás de una caída hay un problema y suele ser humano. Hoy creo que había viento de culo justo en esa curva, en la curva 10, y he mantenido un pelín más el freno de lo habitual y, en cuanto lo he soltado, me he ido al suelo. Así que ahora lo importante es acabar mañana y coger puntos", explica el madrileño.

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"Mi objetivo es hacer lo mismo que he ido haciendo hasta ahora, que es pilotar e intentar sacar el máximo de mi pilotaje y de la Aprilia. Hoy quizá he entrado un pelín demasiado, quería justo recuperar en ese momento para ver si podía pasar a Di Giannantonio. He perdido un poco de tiempo ahí en la segunda y tercera vuelta con otros pilotos y nada, veía que tenía un pelín más que ellos e he intentado recuperar ahí… y bueno, me he ido al suelo. No cambia nada. Mañana es otra historia, una carrera muy larga. Hay que también entender la goma media, que no es del todo fácil. Y nada, acabar la carrera yo creo que será un objetivo bueno para mí mañana", zanja.