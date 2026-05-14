Jorge Martín le quita hierro al batirse con Marco Bezzecchi por el liderato de MotoGP: "Nos respetamos mucho"

Alberto Cercós García 14 MAY 2026 - 19:06h.

Jorge Martín es consciente de lo crítico que sería para Aprilia un choque entre él y Marco Bezzecchi

Así será la cobertura en directo del GP de Montmeló de MotoGP: todos los horarios a tener en cuenta

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Jorge Martín llega al Gran Premio de Catalunya convertido en la gran amenaza para el liderato de MotoGP. El piloto madrileño aterriza en Montmeló después de un fin de semana impecable en Le Mans, donde dominó tanto la 'sprint' como la carrera para confirmar que Aprilia atraviesa el mejor momento desde su desembarco en la categoría reina. Tras un 2025 muy duro, marcado por los problemas físicos y por un rendimiento irregular, Martín vuelve a sentirse competitivo y ya mira de frente a Marco Bezzecchi en la clasificación general.

Precisamente, el italiano será su gran rival este fin de semana en un circuito especialmente favorable para Aprilia. Ambos pilotos han impulsado el crecimiento de la marca de Noale en este inicio de temporada y el duelo interno empieza a captar buena parte de la atención del paddock. Sin embargo, Martín quiso rebajar cualquier posible tensión y dejó claro que la relación entre los dos sigue siendo sólida pese a la pelea por el campeonato.

“No tiene sentido que tenga que llegar el toque”, explicó el español en rueda de prensa al ser preguntado por la posibilidad de que la batalla con Bezzecchi termine elevando la agresividad en pista. “Nos respetamos mucho. Está claro que cada uno quiere ganar y que lucharemos por el Mundial, pero somos inteligentes”, añadió Martín, consciente de que Aprilia puede tener una oportunidad histórica para conquistar el título de MotoGP.

El madrileño insistió además en la importancia de mantener la armonía dentro del equipo. “Tenemos una gran relación. No somos mejores amigos, porque al final somos rivales, pero sí hay mucho respeto entre nosotros”, aseguró. Martín incluso destacó que el trabajo conjunto entre ambos pilotos está siendo una de las claves del rendimiento de la RS-GP esta temporada: “Estamos ayudando mucho al equipo a crecer y eso también nos beneficia a los dos”.

Jorge Martín vuelve a disfrutar en MotoGP

El contraste con lo vivido hace apenas un año resulta enorme para Martín. En 2025 sufrió uno de los cursos más difíciles de su trayectoria reciente, condicionado por varias lesiones y por la falta de adaptación a una moto que todavía no estaba preparada para pelear regularmente por victorias. Ahora, en cambio, el español vuelve a transmitir confianza y ambición. “Estoy disfrutando otra vez encima de la moto y eso se nota”, reconoció en Montmeló antes del inicio de la actividad en pista.

Además, el escenario no podría ser más simbólico para él. Montmeló fue el circuito donde logró finiquitar el título de 2024 y donde siempre ha mostrado un ritmo competitivo. Con Bezzecchi defendiendo el liderato y Martín lanzado tras arrasar en Francia, Aprilia afronta en Catalunya un fin de semana que puede marcar el rumbo definitivo de la pelea por el Mundial.