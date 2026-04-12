Alberto Cercós García 12 ABR 2026 - 20:57h.

Continúan los rumores de cara a la parrilla de 2027 y así podrían quedar definitivamente los equipos en MotoGP

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Pasan las semanas y el futuro de MotoGP sigue siendo una auténtica incertidumbre. Los rumores continúan surgiendo a medida que diferentes pilotos negocian sus próximos contratos. Pero la realidad es que nadie dice nada. El bloqueo por la falta de entendimiento entre los fabricantes y Liberty Media parece no tener fin; y eso hace que ningún contrato (firmado o sin firmar) se pueda anunciar de manera oficial. En esa tesitura están nombres como Álex Márquez, Jorge Martín, Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia o Pedro Acosta. Pilotos cuyos futuros son de conocimiento general pero que, por el inexistente acuerdo entre las partes implicadas en el Mundial, siguen sin hacerse oficial.

El último bombazo lo volvió a dar Motorsport. Y es que Yamaha parece tener ya compañero de equipo para Jorge Martín. Porque sí, los rumores dictan que el madrileño cambiará en 2027 Aprilia por la marca japonesa; y, ahora, junto a él, podría estar Ai Ogura, quien haría el mismo trayecto: del Trackhouse a Yamaha. Un movimiento muy inesperado básicamente porque los 'insiders' ubicaban a Ogura o bien, en el hueco donde estaba ya o en Honda. Con el cambio de guion respecto a Yamaha, no solo se cerraría un equipo oficial, sino que Aprilia tendría una moto libre en su equipo satélite. Todo eso sucede mientras pilotos como Álex Rins, Joan Mir o Jack Miller esperan ansiosos.

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De los Márquez al 'dreamteam' de Ducati

Mientras Yamaha hace de las suyas, en Honda no pierden el tiempo. Lo más destacable tiene que ver con la supuesta adquisición del equipo Tech3, que dejaría de formar parte de la estructura de KTM para hacer que Honda tuviera hasta seis motos en la parrilla. De confirmarse, Mir podría tener su futuro asegurado, así como Luca Marini o el ascenso que ya se predijo de David Alonso.

En esa misma tesitura se encuentran Dani Holgado o Izan Guevara, otros dos nombres que están en Moto2 esperando subir a la categoría reina. Con Holgado parece claro que recalará en el Gresini Racing, en uno de los huecos que dejarán Álex Márquez (se va a KTM) o Fermín Aldeguer (cambia de estructura Ducati y estará en el VR46); e Izan todo apunta a un lógico paso en Pramac Yamaha, equipo en el que ya se encuentra en Moto2.

Y sí, faltan más nombres. Marc Márquez y Pedro Acosta acapararían todos los focos del 2027 compartiendo box en Ducati. La renovación del vigente campeón parece cerrada, pero como pasa con los fichajes... toca esperar. De igual manera que Acosta está a expensas de anunciar su cambio al equipo oficial de Ducati.

Así quedaría la parrilla de MotoGP 2027 (a abril del 2026)