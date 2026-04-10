Alberto Cercós García 10 ABR 2026 - 14:02h.

El futuro de Marc Márquez sigue siendo una incertidumbre: renovar con Ducati, Honda, la retirada, etc.

El plan de Marc Márquez en este parón para plantar cara a Aprilia: de afinar su físico a confiar en Ducati

Compartir







El futuro de Ducati y Marc Márquez sigue estando en el aire. Pese a que todos los rumores indican que el piloto catalán ya ha renovado su contrato con su actual equipo, no hay nada confirmado. Continúan las dudas sobre Liberty Media y los acuerdos que quieren los fabricantes, y hasta que eso no llegue a buen puerto no habrá nuevos pasos. Mientras eso sucede, el parón por el aplazamiento del GP de Qatar deja a Márquez paseando por Cervera y recuperando sensaciones en Aragón.

Tras un inicio muy complicado de Márquez en MotoGP, las dudas sobre su físico aumentan. Han pasado tres Grandes Premios y solo ha sido capaz de ganar la 'sprint' de Brasil. En varios momentos clave, el español ha pecado y ha fallado, yendo incluso en contra de su propio discurso. Y todo eso, mientras todo el mundo hace las cuentas de cara al 2027. Porque la parrilla del curso que viene sigue en el aire. Nadie tiene nada cerrado, solo Marco Bezzecchi y Johann Zarco saben con certeza qué harán. El resto está pendiente de un bloqueo gigantesco que no tiene fecha concreta de fin.

PUEDE INTERESARTE Jorge Martín celebra su inicio en MotoGP comprándose un Porsche de medio millón de euros

Marc Márquez se aleja de una posible retirada

Con todas esas dudas, los rumores hablan por sí solos. Hay quien dice que Márquez solo renovará una temporada con Ducati o que, directamente, pondrá punto y final a su carrera deportiva cuando finalice la presente temporada. Algo que parece que el propio Marc ya descarta. Porque su afán por intentar ganar más títulos sigue ahí.

PUEDE INTERESARTE El tremendo susto de Aleix Espargaró, se rompe cuatro vértebras en unos test de Honda

"Me llaman inconformista, puede ser. Pero lo que sé es que gane o pierda, siempre quiero hacerlo mejor. Porque para mí ganar nunca fue una meta, solo un punto de partida. Sinceramente, mi mayor logro ha sido mantener la motivación durante tantos años y dejar espacio para recargar. Esto último es súper importante y no te das cuenta hasta que no tienes tu primera lesión. 2020 fue un golpe físico y mental, me enseñó que el cuerpo no es invencible y que también hay que aprender a parar y cuidarse. Tengo sed de hacerlo mejor", reconoce el catalán en un spot de Next H2.O.