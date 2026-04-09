El tremendo susto de Aleix Espargaró, se rompe cuatro vértebras en unos test de Honda

Alberto Cercós García 09 ABR 2026 - 11:50h.

Aleix Espargaró sufrió durante los test de MotoGP en Sepang una dura caída

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Aleix Espargaró ha dado uno de los mayores sustos del 2026 en MotoGP. Durante unos test de Honda en Sepang, uno de sus pilotos probadores, el mencionado Espargaró, sufrió un durísimo accidente. Con Takaaki Nakagami también presente en el trazado malayo, Honda busca seguir dando pasos hacia adelante. La marca japonesa no solo está interesada en mejorar sus prestaciones para este 2026, sino que también tiene puesta la mirada en el futuro más cercano: la montura de 2027, que consistirá en una moto de 850cc y con los neumáticos Pirelli. En dicho proceso de aprendizaje y adaptación, Espargaró se llevó la peor parte. Él mismo, a través de sus redes sociales, lo ha explicado a la perfección.

"El martes, durante la prueba aquí en Sepang, sufrí un accidente muy grave. Como resultado, sufrí varias contusiones y cuatro fracturas de vértebras, aunque por muy poco, y afortunadamente no afectaron la médula espinal. Después de pasar unos días en el Hospital CU Aurelius, donde me han atendido de maravilla, ya puedo volar a casa con Laura, que vino a rescatarme desde el otro lado del mundo (¡otra vez, y ya perdí la cuenta!). Allí evaluaremos si necesito cirugía en el Hospital Quirón Dexeus. Gracias a todo mi equipo Honda por cuidarme estos últimos días. Disculpen el susto, ¡volveré!", postea el catalán.

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Los test de MotoGP, clave para el futuro

Si bien el 2026 se antoja tremendamente igualado, son muchas las marcas que ya ponen el foco en 2027. En MotoGP, el año que viene habrá un cambio de reglamentación. Las motos de la categoría reina bajarán de cilindrada y estos test son muy importantes para el desarrollo de la misma. Es por ello que pilotos como Espargaró, con experiencia desarrollando diferentes motos, es muy importante.

Ahora lo vital es que Espargaró se recupere. Como él mismo indica, tiene hasta cuatro vértebras rotas. Por suerte la médula espinal está intacta, un milagro para lo que podría haber supuesto una caída de tal calibre. Con Honda centrada en el proceso de desarrollo y con Espargaró luchando para volver, la fábrica buscará nuevos caminos para volver a lo más alto en el Mundial de MotoGP.