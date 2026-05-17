Gresini Racing confirma el estado de salud de Álex Márquez tras su terrible accidente

Joaquín Anduro 17 MAY 2026 - 17:47h.

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El GP de Catalunya de MotoGP ha tenido varios accidentes que han empañado la carrera como el de Johann Zarco o, sobre todo, el de Álex Márquez. El piloto catalán dio el susto con su terrible caída en Montmeló aunque al menos se le pudo ver consciente tras recibir las primeras atenciones médicas en una ambulancia en el mismo circuito y, poco después, Gresini Racing ha confirmado su estado de salud.

"Últimas noticias sobre el estado físico de Álex Márquez: fractura marginal de la vértebra C7; la próxima semana se realizarán más pruebas. Fractura de la clavícula derecha; se le colocará una placa para estabilizarla. El equipo le operará hoy por parte del equipo del Hospital General de Cataluña", comunicó su equipo a través de redes sociales.

El terrible accidente de Álex Márquez en Montmeló

El pinchazo en la KTM RC 16 de Pedro Acosta ha provocado un fuerte accidente en la entrada de la curva diez del español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), quien literalmente voló por los aires muy cerca del muro de protección.

Acosta lideraba en esos momentos la carrera y al tener los problemas mecánicos Alex Márquez, que iba pegado a él, impactó por detrás con su moto y no pudo evitar volar por los aires en su intento de no chocar contra el muro de esa zona del trazado, con su moto prácticamente desintegrada por el impacto.

El italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) también se vio involucrado en la caída al ser golpeado por algunas de las piezas de la moto de Alex Márquez.

Inmediatamente Dirección de Carrera mostró bandera roja para que el piloto pudiese ser atendido, mientras Acosta llegaba hasta su taller encima de la moto ayudado por varios rivales y con la rueda trasera de su KTM ostensiblemente deshinchada.

Alex Márquez no perdió el conocimiento pero tuvo que ser atendido por las asistencias médicas del campeonato en el mismo sitio de la caída, hasta donde llegó una ambulancia para poder desplazar al piloto hasta el centro médico del circuito de Barcelona-Cataluña.

La carrera no había completado los dos tercios de la distancia reglamentaria, por lo que se debía proceder a una segunda salida para dar trece vueltas en el orden en el que se encontraba la carrera al final de la vuelta once.

En esta segunda salida no podían estar ni Alex Márquez, por los daños que se produjo en la caída -tuvo que ser evacuado en ambulancia-, y el italiano Enea Bastianini (KTM RC 16), que se retiró mucho antes por problemas mecánicos en su moto.