No todo vale

Lo sucedido en el Gran Premio de Catalunya debe crear un punto de inflexión y el Mundial tendría que ser tajante

La madre de Luis Salom, María Horrach, recuerda el legado humano del piloto: "No sé por qué se tuvo que marchar"

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La vida es un conjunto de decisiones. Uno elige hacer muchas cosas en su día a día. Qué comer, qué ver por la televisión, cómo vestirse, qué música escuchar, etc. Y en la vida, como en las motos, existe un límite. En el Gran Premio de Catalunya de MotoGP, ese límite, se ha sobrepasado de una manera radical. Jorge Martín ha sido claro nada más terminar la carrera: "Álex Márquez y Johann Zarco están vivos". Una declaración que tiene mucha historia detrás. También Pedro Acosta se ha mostrado molesto. "Tras dos banderas rojas... La salud va por delante del 'show'", dice el murciano. Porque cualquier aficionado al motociclismo, cuando ha visto la primera acción con Márquez como protagonista, no tenía ganas de absolutamente nada. Apagar la televisión y esperar noticias alentadoras sobre el estado de Álex era lo único que la gente reclamaba. Pero el espectáculo manda. MotoGP ha decidido y ha elegido seguir.

Porque 'The show must go on'.

La cosa no ha terminado, por desgracia, ahí. Tras estabilizar a Álex Márquez, que por suerte ha estado siempre consciente y rápidamente ha sido trasladado al hospital, era Johann Zarco quien volvía a encender absolutamente todas las alarmas. Porque la acción de Álex es tremendamente dura, pero la de Zarco... el ver cómo se engancha a la moto de Pecco Bagnaia y gira con ella. Estremecedor. Por suerte para el francés, también siempre consciente, su vida no corre peligro.

Pero 'The show must go on'.

¿Qué necesita MotoGP?

Cuando estas acciones ocurren, los pilotos parecen máquinas perfectamente diseñadas para olvidarse de lo sucedido y dar gas como si nada hubiera pasado. A fin de cuentas, y recogiendo algo que también ha dicho Martín, son unos mandados. Pero, ¿qué necesita MotoGP para decir basta? ¿Para plantarse, hacer caso a los pilotos y priorizar la salud?

Muchos pilotos ya se han mostrado afectados a nivel mental. Fermín Aldeguer no ha disfrutado para nada su segunda posición, Luca Marini ha vivido en primera persona la agonía de Zarco y Fabio Di Giannantonio no ha dudado ni un instante en acordarse de ellos en el podio. Y los mencionados Jorge Martín y Pedro Acosta, muy críticos con el Campeonato.

El espectáculo manda. El dinero, los compromisos comerciales. La decisión de seguir con una tercera salida, con los pilotos afectados por ver cómo compañeros y amigos de profesión ven de cara a la muerte pudo ser devastadora.

Pero 'The show must go on'. Que el espectáculo continúe hasta qué... Luis Salom, Marco Simoncelli o Shoya Tomizawa ven desde arriba cómo el Mundial toma elecciones incorrectas. La historia de hoy pudo haber terminado de una manera muy trágica. No todo vale, y cuando la vida está en juego, menos.