Alberto Cercós García 17 MAY 2026 - 12:07h.

María Horrach recuerda en Mediaset a su hijo Luis Salom, quien falleció hace una década durante el GP de Catalunya

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Diez años después de la muerte de Luis Salom en el Gran Premio de Catalunya, su madre, María Horrach, sigue aprendiendo a convivir con una ausencia que define como “insoportable”. En una entrevista con Mediaset, cargada de emoción y recuerdos, Horrach reivindica el legado humano del piloto mallorquín y el cariño que sigue despertando entre miles de aficionados. “Llevarlo dentro de mí es difícil de explicar. No hay otra manera de vivir que llevándolo dentro. Es imposible”, le asegura a Mela Chércoles. Horrach recuerda a su hijo como una persona “llena de energía” y profundamente generosa. “No me refiero a cosas materiales; me refiero a la generosidad verdadera: dedicar tiempo a los demás, no tener prisa, pararse a hablar con la gente, escucharla”, explica con una sonrisa en la cara.

La madre del piloto admite que el vacío que dejó Luis Salom en su familia continúa siendo enorme. “Dejó un vacío tan terrible en mi casa que esa ausencia era insoportable. Aprender a vivir con ella me está costando diez años y todavía no me he acostumbrado”, confiesa. Además, como cada año, familiares, amigos y aficionados volverán a reunirse el próximo 7 de junio en la tradicional ruta memorial en recuerdo del piloto mallorquín en Palma. Un acto que, según explica Horrach, está marcado más por el cariño que por la tristeza. “No es un día triste; es un día para recordarlo con alegría, como era él. Luis era una persona alegre, viva. Un auténtico disfrutón de la vida”.

La magnitud del homenaje sigue sorprendiendo a la familia. “El año pasado debía de haber unas 3.000 motos en la salida, aquí en Gran Vía Asima”, explica. “No tengo palabras de agradecimiento para toda esta gente que quiere seguir recordándolo, porque nadie les obliga. Son ellos quienes quieren hacerlo, con un respeto y un cariño que no te puedes imaginar”, añade.

María Horrach recuerda las facetas más destacables de Luis

Durante la entrevista, María Horrach también recuerda la faceta más íntima y espiritual de su hijo. “Luis tenía un sentido muy profundo de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. Y eso era increíble para una persona tan joven”, señala, pese a reconocer que en casa nunca vivieron la religión de manera especialmente estricta.

La madre del piloto también desvela el origen del apodo de “Mexicano”, con el que Salom era conocido en el paddock. El sobrenombre nació a raíz de una broma de Marco, su mánager, relacionada con un caballo de competición llamado precisamente “Mexicano”. “Marco respondía: ‘Mi mexicano es un caballo ganador, no como el tuyo’”, recuerda entre sonrisas.

A una década de la tragedia, Horrach asegura que el amor hacia su hijo sigue intacto. “Luis es una parte fundamental de mi vida. Yo no sería quien soy si no hubiera tenido a Luis”, afirma. Y añade una reflexión marcada por la emoción y el misterio de la pérdida: “La vida me hizo un regalo brutal. Tuvimos la suerte de disfrutar de 24 años maravillosos. A partir de ahí, ya no sé por qué se tuvo que marchar”, zanja.