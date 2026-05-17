Marc Márquez sigue 'focus' en su recuperación y tiene un ojo puesto en el Mundial: objetivo Mugello

Alberto Cercós García 17 MAY 2026 - 12:57h.

Marc Márquez, muy pendiente de los resultados en Montmeló para sus aspiraciones a revalidar el título de MotoGP

Álex Márquez se une a la fiesta del Mundial y gana la 'sprint' de Montmeló tras un duelo final con Pedro Acosta

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Marc Márquez está viviendo desde la distancia el Gran Premio de Catalunya. El piloto catalán de Ducati volvió a pasar por quirófano hace una semana, tras salir por los aires durante la 'sprint' del Gran Premio de Francia. Una caída que no solo supuso una fractura en el quinto metacarpiano del pie derecho, sino que también desveló los problemas que tenía Márquez en el hombro derecho. Y es que el español confesó que existía una operación programado para quitar un tornillo que le estaba afectando al nervio radial. Sin embargo, con la caída en Le Mans, todo se aceleró e hizo un 2x1 en quirófano.

"Competir de esta manera no es la adecuada. ¿Puedo ir rápido? Sí, porque la cabeza me va rápida y sé cómo hacerlo y sé cómo frenar, como se ha visto esta mañana. Pero no puedo ser de manera constante. Cuando hay un problema de nervio, pues lo sabes, falla cuando menos te lo esperas", explicaba el propio Márquez en DAZN. Por su parte, en Ducati solo tiene mensajes de tranquilidad hacia su piloto. "Marc está muy contento, porque con todas estas operaciones se ha liberado de un peso, de un problema, que estaba claro desde el inicio de temporada que lo limitaba. En este momento, lo más importante es que Marc se recupere y que vuelva en forma sobre la moto", apuntaba desde Montmeló Davide Tardozzi.

Marc Márquez se recupera para... ¿llegar a Mugello?

Marc Márquez no le quita ojo a lo que sucede en MotoGP. Los resultados de la 'sprint' en MotoGP fueron favorables si hablamos del Mundial para los intereses del catalán. Y es que Aprilia, con Jorge Martín y Marco Bezzecchi liderando la clasificación general, no tuvo una buena jornada de sábado. Perdieron puntos valiosos y este domingo en carrera la tónica podría ser muy parecida. Mientras tanto, Márquez se recupera con la tele enchufada y pensando en volver en Mugello.

Cuando Márquez explicó su situación física, recalcó que la recuperación no iba a ser muy extensa. Y si a eso le sumas que a nivel de clasificación puede no perder mucha distancia... hará lo posible por estar en Mugello en dos semanas. Claramente su ausencia o presencia la dictaminará dicha recuperación, y lo último que hará Marc es repetir los errores del pasado. Pero sí es una certeza que la intención del español es, una vez liberado de sus problemas con el nervio radial, volver cuanto antes para recuperar las mejores sensaciones posibles.