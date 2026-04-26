Alberto Cercós García 26 ABR 2026 - 13:38h.

Marc Márquez afronta su nuevo reto en Ducati con Pedro Acosta de la mejor manera posible

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Marc Márquez mira el futuro en el Mundial de MotoGP con cierto optimismo. El vigente campeón es consciente de que, poco a poco, el cambio generacional terminará con su dominio. Ya en este 2026 la historia es algo diferente, con Aprilia y Marco Bezzecchi poniendo en serias complicaciones al piloto español. Pero las ganas pueden por él. Y prueba de ello es el resultado de este fin de semana en Jerez, donde ganó la 'sprint' y sale desde la 'pole' para intentar ganar por primera vez este año una carrera de domingo. Aún así, el qué le deparará el 2027 es una incertidumbre. Ducati sigue sin anunciar una renovación que parece firmada hasta 2028, ni tampoco oficializan que Pedro Acosta será su compañero de equipo en los próximos años. Cambios en el box que, para Márquez, supondrán un reto mayúsculo: el pasado, presente y futuro del motociclismo español se juntarán en un mismo equipo.

La renovación de Marc Márquez con Ducati es algo que está prácticamente cerrado. Incluso Mela Chércoles, colaborador de Mediaset en Jerez, anunció en AS que dicha renovación está firmada desde hace más de dos meses. Sin embargo, la falta de entendimiento entre las marcas y Liberty Media bloquea el anuncio de cualquier movimiento futuro. Aún así, todo el mundo da por hecho que Márquez y Acosta compartirán equipo en 2027. Un 'dream-team' a la altura del Lorenzo-Rossi en Yamaha, por ejemplo. Y es que los duelos que se verán en Ducati entre los dos españoles puede ser apoteósico. El catalán, en ElDesmarque, es consciente de la dificultad que tendrá si finalmente Acosta le arrebata la moto a Pecco Bagnaia.

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Marc Márquez y su futuro compañero de equipo

"Primero me tendré que vestir de rojo. Luego, evidentemente, habrá un día —más tarde o más pronto— en el que un compañero de equipo me va a ganar. De momento puedo decir que, desde 2008 hasta hoy, 2026, nadie con la misma moto me ha ganado. Pero llegará ese día. Por ejemplo, si el año que viene Pedro Acosta da el salto a Ducati y yo sigo en el equipo, podría ser uno de esos años. Pero es ley de vida. Cuando cambias de generación, son etapas diferentes de la carrera deportiva", confiesa Márquez en ElDesmarque.

A fin de cuentas, el catalán va ya para los 34 años. Una edad en la que muchos pilotos siguen estando a un alto nivel. Pero claro, la irrupción que puede tener Acosta con una de las mejores motos de la parrilla también puede marcar un antes y un después. Lo que es una certeza es que la batalla entre ambos dará mucho de qué hablar.