Marc Márquez gana la 'sprint' más loca bajo la lluvia de Jerez

Alberto Cercós García 25 ABR 2026 - 15:29h.

Marc Márquez se las ingenia para ganar su primera 'sprint' de la temporada

En vídeo, la afición española en Jerez desata las risas de los hermanos Márquez

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Marc Márquez ha ganado la 'sprint' más loca de toda la historia de MotoGP. Bajo la lluvia de Jerez, el catalán ha tirado de picardía para sumar su primer triunfo en sábado. Y es que Márquez se ha marcado una 'masterclass' de cómo gestionar situaciones límite. En este caso, con una decisión que pocas veces se han visto en el Mundial. Pecco Bagnaia y Franco Morbidelli le acompañan en el podio.

Todo empezó de la manera más normal posible. Con Márquez saliendo desde la 'pole' y aprovechando esa condición a las mil maravillas, el de Ducati lideró gran parte de la 'sprint'. A su estela, Álex Márquez no le quitaba el ojo. La lluvia era la mayor incertidumbre. Nadie sabía cuándo haría acto de presencia y las dudas acapararon la mente de todos los pilotos.

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Con los Márquez tirando llegó el caos. La lluvia, las dudas de si entrar o no a cambiar de moto y las caídas. Uno de los primeros en irse al suelo fue, precisamente, Marc. Justo en la última curva. Seguramente eso le hizo ganar la carrera. Porque nada más ponerse en pie, atravesó la hierba con la moto para meterse en boxes y cambiar de moto. Muchos le siguieron, pero no Álex Márquez. El pequeño de los hermanos pecó de confianza y se comió el tremendo chaparrón que cayó en pocos minutos.

La estrategia hizo victorioso a un Marc Márquez que ha aprovechó los errores de su hermano, de Marco Bezzecchi o de Pedro Acosta. Una victoria, la primera al 'sprint' para él, que le acerca al liderato del Mundial.