El espíritu de Luis Salom sigue muy presente y su club de fans no le olvida
El Club de Fans de Luis Salom no falla a su cita con el Gran Premio de Jerez: el mallorquín sigue muy vivo
Así será la cobertura en directo del GP de España de MotoGP con una entrevista exclusiva a Marc Márquez
Luis Salom fue uno de los pilotos que más marcaron a la afición española. El piloto mallorquín perdió la vida en 2016, durante el Gran Premio de Montmeló. Un mazazo superlativo para su gente, su familia. Con el paso de los años, no obstante, Salom ha estado más presente que nunca. Su madre María Horrach no deja que nadie se olvide de él: ni en Palma ni en todo el mundo. En Jerez, su Club de Fans hace lo propio para que eso nunca ocurra. Y es que el 'Mexicano' era una persona de diez. Salom lo tenía todo para llegar a MotoGP y codearse con los mejores. Sus amigos creen ciegamente que, a estas alturas, ahí estaría luchando con Jorge Martín y Marc Márquez. Las historias que dejan los Grandes Premios en España son siempre muy especiales, más aún cuando se trata de un piloto que muchos aún llevamos en el corazón. "Muere a quien se le olvida, pero nosotros jamás nos vamos a olvidar de él", dice uno de los protagonistas del reportaje que puedes ver en el vídeo superior.