La imagen de Jorge Martín cayéndose y corriendo para ver cómo practican la salida sus rivales

Alberto Cercós García 24 ABR 2026 - 12:30h.

Jorge Martín no ha tenido una buena primera toma de contacto: caída, sin practicar la salida y décimo

El GP de España de MotoGP, en directo y gratis en Telecinco, BeMad y Mediaset Infinity del 24 al 26 de abril

Compartir







No ha sido el inicio soñado de Jorge Martín en el Gran Premio de Jerez. El piloto madrileño llegaba con la moral por las nubes a un fin de semana muy especial, pero tras los primeros entrenamientos libres... la cruda realidad le ha azotado de lleno. Si bien solo se trata de unos primeros libres, coger buenas sensaciones es siempre importante para tener un Gran Premio sólido. Consciente de que no es uno de los favoritos, Martín ha recuperado la confianza que perdió en 2025. Sus lesiones, caídas, operaciones, etc. Le lastraron por completo. Ahora, y tras un inicio de 2026 más que positivo, el piloto de Aprilia vuelve a despuntar. Sin embargo, su FP1 no ha sido la más esperanzadora para un fin de semana que se antoja complicado: Fabio Di Giannantonio sigue muy fuerte, así como Marco Bezzecchi o los hermanos Márquez.

"Estoy contento de estar en Jerez. El año pasado no pude venir y siempre es muy bonito correr aquí para nosotros, para los españoles. Veremos cómo va el finde. Seguramente otra vez será un fin de semana… no sé qué esperarme, la verdad. Lo importante es competir al 100% y seguir dando pasitos con la Aprilia, porque aunque voy bien y tengo confianza, estoy dando pasos en una dirección que me gusta, pero no me siento aún al 100%. Hay cosas que tenemos que mejorar. Es un finde importante. Aparte tenemos el lunes el test, que también será para mí, yo creo, un gran paso para seguir trabajando", contaba Martín en ElDesmarque este jueves ya en Jerez.

PUEDE INTERESARTE Cómo llegan los pilotos españoles al MotoGP de Jerez: de las dudas con Marc Márquez a la baja de Maverick Viñales

Jorge Martín y su FP1 en Jerez

Una de las imágenes del día la ha protagonizado, precisamente, él. Y es que en los últimos instantes de la sesión, Martín se fue al suelo. Una caída suave, con un pequeño arrastrón por la grava. Sin consecuencias, vamos. Pero sí que ha tenido un efecto colateral muy importante. Porque dicha caída se ha producido sin tiempo para que Martín pudiera volver a su box y coger otra moto para, al menos, poder practicar la salida.

PUEDE INTERESARTE Ni una retirada prematura ni un adiós a Ducati, Marc Márquez ha renovado hasta 2028

En el MotoGP actual, la salida es muy importante. Se ha visto en las carreras hasta la fecha, por lo que lograr un buen 'feeling' en esa parte es de vital importancia. Con la caída, Martín no ha podido estar en ese ensayo y se ha tenido que conformar con correr para ver, desde la zona de boxes, cómo salen sus rivales. Otro método para estudiar qué hacen los otros.