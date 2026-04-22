Alberto Cercós García 22 ABR 2026 - 12:29h.

Vuelve el Mundial de MotoGP tras un parón de tres semanas: así se encuentran algunos pilotos antes de llegar a Jerez

De Marc Márquez a Álex Márquez o Pecco Bagnaia, los pilotos que deben revertir su situación en MotoGP tras el parón

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El Mundial de MotoGP está de vuelta. Tras un parón de hasta tres semanas por culpa del aplazamiento del Gran Premio de Qatar, Jerez revive la competición con un Gran Premio que apunta a ser apasionante. Aprilia es el rival a batir, con Jorge Martín y Marco Bezzecchi en un momento de forma inconmensurable; por otro lado Ducati, de quien se espera un paso adelante favorable para ellos. Pero sin lugar a dudas, se espera más de pilotos como Álex Márquez, Marc Márquez o Pedro Acosta. Y es que tras un inicio irregular en el Campeonato, hay quien está llamado a dar guerra en la lucha por el título.

Uno de los que llegan a Jerez en mejor nivel es el mencionado Martín. "El año pasado no pude competir en todo el año y ya el poder estar aquí y poder darlo todo ya es un objetivo bueno, pero el dónde llegar es lo que hay que ver, hasta dónde podemos llegar. Pero bueno, hemos empezado con muy buen pie y hay que seguir así. El objetivo es el Mundial. Si no, no estaría peleando aquí en MotoGP y te mentiría si te digo que estoy aquí para dar vueltas. Obviamente quiero ganar el Mundial, pero para eso tengo que ir carrera a carrera y es muy, muy complicado. Los rivales son muy fuertes y ganar un Mundial son palabras mayores", reconocía el Campeón de 2024 en ElDesmarque.

También Álex Márquez, quien recuerda su victoria en Jerez 2025. "El año pasado en Jerez tampoco esperaba ganar y se pasó, ¿no? Se sintió la magia ahí. Entonces ojalá este año podamos otra vez ser competitivos", recordaba el pequeño de los hermanos en ElDesmarque. "Al final yo también he cometido errores, yo también tengo que mejorar. Es todo entender un poquito más el paquete y ser en algunos momentos un poquito más incisivo", añadía.

Así llegan los pilotos españoles a la cita en Jerez

Con Martín y con Álex enfocados en Jerez, hay otros pilotos españoles que también llegan a la cita en una tesitura complicada. El caso más importante es el de Marc, quien deberá resarcirse de sus resultados en Austin con buenos resultados y dejar atrás sus problemas físicos. Sobre todo, si el de Ducati no quiere que Bezzecchi se distancie mucho más en la clasificación general. Pedro Acosta es otro nombre a tener en cuenta. Tras un buen inicio en Tailandia, el murciano parece que se ha deshinchado un poco. Debe mejorar de nuevo.

Otros como Joan Mir o Raúl Fernández llegan a Jerez con la mente puesta en el futuro. Son dos pilotos que aún no tienen claro dónde estarán en 2027. Pese a haber cuajado un inicio más que notorio, ni el mallorquín ni el madrileño tienen asegurado un asiento para el curso que viene. Una situación parecida vive Álex Rins en Yamaha.

La cara más amarga la protagoniza Maverick Viñales. El de KTM se operó para mejorar sensaciones en su hombro y no estará disponible en este Gran Premio de España. Su objetivo es, ahora, Le Mans.