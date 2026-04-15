De Marc Márquez a Álex Márquez o Pecco Bagnaia, los pilotos que deben revertir su situación en MotoGP tras el parón

El inicio de 2026 no está siendo bueno para ciertos pilotos y, tras el parón, deberán dar un paso adelante

Jorge Martín, Marc Márquez o Pedro Acosta tienen claro su futuro en MotoGP: así quedaría la parrilla para el 2027

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El Mundial de MotoGP ha empezado de una manera catastrófica para algunos pilotos y este parón les debe servir para hacer un importante 'reset'. Si bien en Aprilia están de enhorabuena con el rendimiento tanto de Jorge Martín como de Marco Bezzecchi, en Ducati no encuentran explicaciones a sus primeras carreras. Y es que tras tres Grandes Premios, este inicio de Mundial deja las cosas muy claras. Una de ellas es que la marca de Noale parece haber dado el paso definitivo para competir por el título; otra, que marcas como Honda o Yamaha siguen sufriendo de lo lindo. Pero sin lugar a dudas, hay ciertos nombres que deben hacer un 'reset' importante si quieren engancharse a la lucha por el título.

Curiosamente todos los nombres que deberían mejorar están en Ducati. El más destacado es el actual subcampeón del Mundo, un Álex Márquez que no ha empezado nada bien el 2026. Pese a tener una moto oficial en el Gresini Racing, el menor de los hermanos Márquez no logra dar con la tecla para sacarle el máximo jugo posible a la moto. Su mejor resultados es una sexta posición en Brasil, algo completamente diferente a cómo había empezado el 2025. Si bien la GP26 parece que es más difícil de pilotar, un piloto de su nivel no puede permitirse un inicio de curso tan flojo. Ya no solo por intentar revalidar el subcampeonato o luchar de nuevo por el título, sino para dar la razón a Ducati de que hace bien en llevar una oficial.

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De Márquez a Márquez

Mientras Álex intenta lo imposible para entender su nueva moto, en el equipo oficial de Ducati la historia es muy parecida. Marc Márquez tampoco está bien: problemas físicos, caídas inesperadas y un 'feeling' que no logra encontrar. El catalán ha empezado de manera bastante irregular, con problemas en la moto (en Tailandia pinchó) y con sanciones que le lastraron tanto en Tailandia (perdió la 'sprint') como en Austin (tuvo que hacer una Long-Lap en carrera por tirar a Fabio Di Giannantonio en la 'sprint'). Pero más allá de esas sanciones o de los problemas físicos, Márquez no está del todo cómodo. Y a ello hay que sumarle el nivel de Aprilia, lo que deja un 2026 muy cuesta arriba para el vigente Campeón.

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Y en una tesitura parecida a la del 2025, Pecco Bagnaia. El italiano sigue sin dar un paso adelante y, si bien en la última 'sprint' terminó segundo, sus resultados en carrera son horrorosos. Por eso mismo Ducati tomará cartas en el asunto a partir de 2027, donde Pedro Acosta -quien también se espera que mejore tras el parón- coja las riendas de la situación.