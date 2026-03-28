Alberto Cercós García 28 MAR 2026 - 11:36h.

Marc Márquez encendió todas las alarmas durante la FP1, yéndose al suelo en una zona muy rápida del trazado de Austin

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Marc Márquez llegaba al Gran Premio de Austin con muchas dudas. Tanto en Tailandia como en Brasil, el piloto de Ducati no terminó de dar con la tecla para encontrarse totalmente cómodo encima de la moto. Y esas sensaciones persistieron en la primera jornada de entrenamientos en COTA, más aún tras una dura caída que encendió todas las alarmas. Durante la FP1, Márquez se fue al suelo en la zona más rápida del trazado americano y casi a 200 kilómetros por hora. El arrastrón por la grava le dejó serios dolores en las manos y en la parte izquierda del cuerpo. Pero ese susto no le impidió terminar la jornada con el tiempo más rápido en la Practice de MotoGP.

"Tengo dolor en los brazos, en un dedo, en todas partes. Cuando tienes una caída así, te duele por todas partes, pero, sobre todo, la espalda y el cuello son los puntos peores. Veremos porque ahora todavía está caliente. A ver cómo me levanto mañana. El hombro derecho está bien. Después de eso, siento menos dolor en el hombro, porque el dolor se concentra en otros puntos. Fue completamente mi error, porque esa curva 10 es una de las curvas que más me gustan y la adoro, porque es uno de mis puntos fuertes en mi estilo de pilotaje. Cuando tienes un recuerdo de hacer una curva de una manera, y era la tercera o cuarta vuelta, con lo que intenté hacerla como la hago siempre, pero no tuve cuidado con que en este circuito de un año para el otro, hay nuevos baches", explicaba el catalán.

Marc Márquez avisa a MotoGP: el muro está en el límite

Más allá de lo puramente deportivo y de que él se encuentra bien (dentro de lo que cabe) a nivel físico, esta caída hace que Márquez envíe un mensaje a MotoGP. Por suerte solo se quedó en un gran susto, pero Marc terminó muy cerca del muro al tratarse de una de las zonas más rápidas del circuito. Y eso, a nivel de seguridad, es un punto a tener en cuenta para mejorar.

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"En ese punto, varios pilotos casi golpearon el muro; está un poco al límite, porque llegamos a alta velocidad, a unos 200 km/h. El hecho de que se me fuera de delante nada más dar gas hizo que fuera aún con más velocidad. Ellos ya lo saben, que llegué con mucha velocidad. Si aumentamos un poco la escapatoria ahí sería mejor", aconseja el vigente Campeón de MotoGP.