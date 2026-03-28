Kimi Antonelli sigue en racha y logra la 'pole' en Japón tras batir a George Russell

Alberto Cercós García 28 MAR 2026 - 08:21h.

Segunda 'pole' de Kimi Antonelli, que corrobora el dominio de Mercedes; Carlos Sainz partirá 16º y Fernando Alonso, 21º

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Hay historias que no cambian. Por un lado, está todo lo que envuelve a Honda y a Fernando Alonso. Una parte dramática de este inicio de Mundial en la Fórmula 1. Pero en el otro lado se encuentra otra más agradable, la de Mercedes. La escudería alemana enlaza su tercer Gran Premio de 2026 dominando por completo la clasificación. Kimi Antonelli suma una nueva 'pole', la segunda consecutiva tras la lograda en China, y cierra otra vez una primera fila de parrilla con sus dos pilotos. Y es que George Russell ha luchado hasta el final contra su compañero para intentar quedar en primera posición. Por atrás, destaca la tercera plaza de Oscar Piastri y el 'bajón' de Ferrari tanto con Charles Leclerc como con Lewis Hamilton.

Poca miga ha tenido una clasificación que Mercedes ha dominado sin pestañear. Únicamente la duda estaba en quién de los dos pilotos del box iba a estar por delante del otro. Y es que Ferrari no ha sido capaz de mantener el ritmo de Antonelli y Russell en la Q3. Tampoco lo han podido hacer los McLaren, aunque sí Piastri, quien ha estado cerquita de dar una especie de sorpresa. Pero nada más lejos de la realidad. En Mercedes continúan teniendo un potencial tremendo y el resto de la parrilla va a contracorriente.

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Carlos Sainz y Max Verstappen, en Q2

Si bien en la Q3 todo parecía claro a favor de Mercedes, lo ocurrido antes puede estar algo más fuera de la normalidad. Sobre todo si está relacionado con Max Verstappen. Al neerlandés le sigue costando mucho dar con la tecla de su Red Bull. Tanto es así, que no ha podido ni hacer acto de presencia en la Q3 y este domingo partirá en undécima posición. "Hay algo en el coche que está mal; está saltando", decía Verstappen por radio tras ver cómo caída eliminado. Una eliminación provocada Arvid Lindblad y que deja al neerlandés en una complicada situación: por detrás de Isack Hadjar y del RB del mencionado Lindblad.

Pero hay más. Dentro de las buenas noticias cabe destacar la machada de Williams Racing. Sus dos coches, con Alex Albon y Carlos Sainz al volante, pasaron a Q2 por sorpresa. Y la sorpresa es clara, porque en los entrenamientos libres no parecían nada cómodos y quedarse en Q1 parecía el resultado más lógico. Bien por el madrileño que, eso sí, en Q2 no ha tenido nada que hacer y partirá en decimosexta posición.

También destacar, además del RB de Lindblad acabando en Q3, el Audi de Gabriel Bortoleto y el Alpine de Pierre Gasly. Ellos son las tres sorpresas más importantes que han llegado al último corte en la clasificación.

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