Alberto Cercós García 27 MAR 2026 - 10:55h.

Marc Márquez reconoce que aún tienen que pulir ciertas cosas pero que confía ciegamente en el trabajo de Ducati

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Marc Márquez sabe que este inicio de 2026 no es el que esperaba. Por diferentes factores, el piloto catalán no está logrando dar con la tecla indicada para volver a la senda de la victoria. Si bien sí logró ganar la 'sprint' en Brasil, nada ha podido hacer en los dos domingos de carrera. En Tailandia pinchó cuando luchaba por el podio; y en Brasil, claudicó ante Fabio Di Giannantonio terminando en cuarta posición. Sin embargo, Márquez no tira la toalla. Aún sabiendo el gran nivel de Aprilia en este inicio de temporada y conociendo cuál es el punto débil de Ducati ahora mismo, el español llega a Estados Unidos con una mentalidad ganadora.

Uno de los puntos a tener en cuenta y que están lastrando, en cierta manera, el inicio de Márquez, es su físico. Y es que la lesión que tuvo tras caerse en Indonesia el curso pasado sigue sin haber desaparecido con totalidad. "El año pasado, empezamos el Mundial de otra manera, en un mejor estado de forma. Paso a paso, vamos logrando mejores sensaciones, fluyendo cada vez más. Es un circuito que se adapta bien a mi pilotaje, pero los sectores 1 y 2 son muy exigentes. Estamos intentado hacer carreras a nuestro nivel", explica en rueda de prensa.

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Marc Márquez, fe ciega en Ducati

Tras el Gran Premio de Brasil, fue el propio Márquez quien dio con la clave: a la Ducati le falta velocidad. Se vio en su lucha con Di Giannantonio y es algo que quieren arreglar en el box. "Estoy buscando encontrar las sensaciones para ser más constante en los tiempos por vuelta. Como se ha visto en la sesión de clasificación, tenemos velocidad, necesitamos más regularidad. A ver si tenemos más constancia. Hemos ido mejorando, pero no sé si será aquí o en Jerez", cuenta.

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"Siempre es una combinación de elementos. Yo siento que tengo la mejor moto y el mejor equipo, así que todo está en mis manos", añade al ser preguntado sobre la superioridad de Aprilia. Sobre ello, añade: "Marco Bezzecchi llega en racha, es el favorito. Trataremos de frenarle, pero será difícil porque es el más rápido. Trataremos de lograr nuestro cien por cien en nuestro box. Parece que ahora mismo es el momento de Aprilia, pero en los últimos años fue Ducati quien vivió su gran momento. Quedan muchas carrera".

Mientras todo se va apaciguando, Márquez tira de tranquilidad. El español sabe que queda mucho Mundial por delante y descarta ponerse nervioso antes de tiempo. "La solución hay que perseguirla. A veces se encuentra; a veces, no. A veces hay un porqué; a veces, no. Intentaremos seguir trabajando, como lo hemos hecho siempre para, poco a poco, estar más cerca de ese podio y, luego, de esa victoria", zanja.