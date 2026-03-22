Jorge Martín se reencuentra con su mejor versión y da la clave de su éxito: "Me estoy leyendo la Biblia"
Desde noviembre de 2024, Jorge Martín no tenía un fin de semana tan bueno como este: podios tanto sábado como domingo
El inicio de Jorge Martín este 2026 es el que todo el mundo quería ver. Para el madrileño, dejar atrás todos los problemas físicos era lo más importante. El año pasado estuvo siempre lastrado por lesiones y operaciones, pero esta pretemporada se ha preparado a conciencia para revertir una crítica situación. Si en Tailandia ya tuvo grandes resultados, lo vivido en Brasil es como otro nivel. Al podio en la 'sprint' tiene que sumarse una segunda posición en la carrera de domingo. Ni él mismo sabe explicar cómo lo ha hecho, pero la realidad es que se está reencontrando con su mejor nivel. El trabajo diario, tanto físico como mental es de vital importancia; pero como dato curioso, Martín confiesa que se está leyendo La Biblio.
"Como llevo ya un par de años haciéndolo, no me fijo tanto en ‘quiero ganar, quiero hacer segundo o quiero ser quinto’. Me fijo en las sensaciones. Ayer, tuve unas sensaciones; hoy, a intentar mejorarlas. Hoy, en el ‘warm up’ tenía un puntito más que ayer, pero las condiciones en la carrera han sido muy difíciles. Cuando me ha pasado Pedro Acosta, sí que he dicho: ‘Jorge, ahora sí que tienes que empezar a espabilarte porque si no se te escapa la oportunidad’. He pasado a Pedro; luego, se han ido largos Marc y Di Giannantonio y he aprovechado ese huequín; estaba listo para empezar a apretar. A partir de ahí, no miraba ni la pizarra, empezaba a ser constante cada vuelta. Sí que ha habido un momento en el que quizá he empezado a pensar en la victoria, a recuperar un pelín a Marco. Me dije: ‘Ahora me encuentro mejor, voy a por ello’. Pero un susto, otra vez, en la 10 y dije: ‘Es mejor acabar, puntitos’. No me han dejado descansar hasta el final", cuenta el español en DAZN.
La Biblia, una ¿salvación? para Jorge Martín
"El último libro que me estoy leyendo es la Biblia, pero no sé si es eso lo que me está haciendo ir tan bien, pero siempre hay que creer en algo más allá. Desde Valencia, mis últimas dos operaciones, llevo cuatro o cinco meses con el candado puesto, no fallo ningún día: comida, entrenamiento, entrenamiento mental y al final es la suma de todo. Todo tiene su recompensa y estamos aquí, donde nos merecemos. Esto es la consecuencia de trabajar cada día, 24 horas pensando en una cosa que es volver a rendir. Y lo estamos haciendo. Esto hay que disfrutarlo, obviamente, pero mañana será otro día; en todos los deportes es así. Tienes que cambiar el chip, seguir trabajando y eso haré a partir de mañana. Hoy habrá tiempo para disfrutar, aunque mañana hay madrugón. Agradecer a Aprilia, porque me está ayudando muchísimo. Aún faltan cositas, tengo... no he dado tandas muy largas con esta moto, en carrera me pasan cosas que no me espero, tengo que ir rectificando mis líneas. A veces tengo más confianza durante la carrera; a veces, menos y ahí es donde tengo que trabajar, en el ritmo durante las últimas vueltas", zanja el madrileño.