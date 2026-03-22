Alberto Cercós García 22 MAR 2026 - 21:44h.

Marc Márquez asume su error en la carrera y señala el punto a mejorar de su Ducati

Uno por uno del GP de Brasil de MotoGP: sobresaliente de Aprilia con Jorge Martín y suspenso de Marc Márquez

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Marc Márquez ha terminado el Gran Premio de Brasil fuera del podio y con problemas en su Ducati. Ya no solo está teniendo un inicio complicado a nivel personal, sino que Aprilia ha corroborado un importante paso adelante con sus dos pilotos cerrando un resultado único para ellos. Pese a todo ello, Márquez intenta ser autocrítico consigo mismo y realista con lo que sucede en MotoGP. Ve claramente que Marco Bezzecchi está a un nivel superior y lo único que busca él es no repetir más ceros como los de Tailandia. Este domingo ha luchado por el pedio y ha perdido ante Fabio Di Giannantonio, y tras la carrera no ha dudado en señalar cuál es el principal problema que están teniendo en el box.

Más allá de lo técnico, el Gran Premio de Brasil ha despertado dudas por culpa del irregular asfalto. Esas condiciones yendo a peor también han lastrado el devenir de Márquez en la carrera. "Una de las cosas que preocupa de este circuito es a ver qué pasa el año que viene porque se han ido notando los baches durante el fin de semana, iban a peor. Y en ese punto, cada vez se levantaba más el asfalto y cada vuelta que pasabas, al levantarse el asfalto, había como grava. Ahí es donde tocaba improvisar y en esa improvisación, esta vez, me ha salido mal, me he ido largo y nos ha hecho perder ese podio, pero sacando eso, nos faltaba velocidad, porque se ha visto desde el principio que tenían un puntito más los otros", cuenta Márquez en DAZN.

Bezzecchi, en otra galaxia; y Márquez, lo asume. "Viniendo del cero de Tailandia, es lo que tiene. Cuando tú haces un cero, en las primeras carreras es donde se nota más. Evidentemente, cuando no tienes la velocidad que teníamos el año pasado, puntuar es aún más importante, por eso hoy iba también mentalizado, como en Tailandia, en puntuar, porque, de momento, no tenemos la velocidad del año pasado y no me encuentro aún cómodo. Espero que poco a poco me vaya encontrando más cómodo y podamos, de esa manera, también ganar velocidad", apunta.

Marc Márquez y el punto débil de su carrera

Para Márquez, su Ducati tiene un problema mayúsculo: le falta velocidad. Ese lastre le está perjudicando claramente en este inicio de Campeonato. "¿Qué me faltó? Velocidad. Estamos en MotoGP. Si no hay velocidad, te falta un poquito más. Cuando me he puesto cuarto, no ha ayudado, porque consumía mucho neumático delantero. Quería hacer 3-4 vueltas un poquito más calmado, porque cuando el de atrás es nuevo empuja mucho al de adelante y ese adelantamiento nos ha descolocado la carrera. Luego, no era capaz de acercarme lo suficiente a Di Giannantonio para adelantarle. Y cuando lo he hecho, en esa curva donde se levantaba el asfalto, casi me caigo, me he ido fuera en el piano y he decidido renunciar un poquito a la posición para sumar puntos. Si miramos Sprint más carrera, hemos sumado buenos puntos, pero, lógicamente, nos falta un puntito que es el que teníamos nosotros el año pasado y este año parece que lo tienen Bezzecchi y Martín con Aprilia", zanja.