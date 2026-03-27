La onboard de Fernando Alonso muestra las tremendas vibraciones del AMR26: se mueve hasta la cámara

Alberto Cercós García 27 MAR 2026 - 09:42h.

En el ensayo de salida, la onboard del ARM26 de Fernando Alonso deja clara la crítica situación que siguen teniendo

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Aston Martin y Fernando Alonso tienen, en Japón, el mismo problema de siempre. Si algo está caracterizando al 2026 son las continuas vibraciones que el AMR26 tiene por culpa de Honda. Ya son tres Grandes Premios y tanto en Australia como en China, Alonso ha sufrido de lo lindo por culpa de ello; ahora, en Japón, la historia parece que será muy parecida. El piloto asturiano ya ha vivido en primera persona lo negativo de esas vibraciones. Ocurrió durante el Gran Premio de Chica, donde en diferentes momentos Alonso se veía obligado a soltar el volante en plena carrera para no perder mucha sensibilidad en las manos. Honda dijo que iban a arreglar dicho problema de cara a este Gran Premio de Japón, pero tras ver la primera jornada de entrenamientos libres... todo sigue igual.

No creo que hubiera podido terminar la carrera en ningún caso. El nivel de las vibraciones era bastante elevado hoy. Desde la vuelta 20 a la 35 estaba sufriendo bastante para sentir mis manos y mis pies e íbamos una vuelta por detrás, últimos, así que no tenía mucho sentido seguir rodando. Me retiré porque las vibraciones del motor eran excesivas y diferentes. A partir de la vuelta 20 no sentía las manos y los pies, y una vez que íbamos una vuelta detrás más el coche de seguridad, pues seguir no tenía sentido seguir perdiendo sensibilidad en las manos y los pies", explicaba en DAZN tras la carrera de China. Una situación insostenible que veremos si se repite en Japón.

Las vibraciones del AMR26 condicionan el objetivo

Lo que por ahora persiste son la propias vibraciones. Tras la sesión de libres, Fernando Alonso ha probado una salida desde la recta principal y es ahí donde la onboard del AMR26 ha corroborado la crítica situación que persiste en los coches de Aston Martin. Las vibraciones se notan en parado y 'gracias' a que también mueve la propia cámara del monoplaza, uno puede ver que algo no va como debería.

Se antoja un fin de semana largo y complicado para Fernando Alonso. El objetivo ya lo dijo Lance Stroll, y hoy lo ha ratificado el propio Alonso: acabar la carrera. Pero una cosa no quita la otra. Con estas vibraciones los pilotos no aguantarán y se verán obligados a retirar los coches a mitad de carrera. Todo, si Honda no es capaz de dar con una solución cuanto antes.