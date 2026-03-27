Los mecánicos de Aston Martin vacilan a Fernando Alonso tras su paternidad y le ofrecen un cigarro

Alberto Cercós García 27 MAR 2026 - 15:28h.

Fernando Alonso y sus mecánicos protagonizan una de las imágenes del día en Suzuka

La onboard de Fernando Alonso muestra las tremendas vibraciones del AMR26: se mueve hasta la cámara

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Está siendo una de las imágenes más comentadas y virales de esta jornada en el Gran Premio de Japón. Fernando Alonso, desde que ha llegado a Suzuka, acapara todos los focos por una cuestión más que evidente. Su estrenada paternidad está en boca de todos. Él mismo ya ha explicado cómo están todos y reconoce que han sido unos días un poco caóticos. Si bien prefiere centrarse en lo puramente deportivo, es inevitable que el 'paddock' se centre en dicha cuestión. Y es que a sus 44 años, Alonso ya ha cumplido uno de sus sueños: tener un hijo. De la parcela deportivo poco que añadir. El propio Fernando asume que este fin de semana será igual de complicado que en Australia y en China. Espera acabar la carrera, al menos ese es el objetivo; siempre y cuando las vibraciones del AMR26 se lo permitan.

Como se dice, Alonso ha acaparado todos los focos posibles, y por varios motivos. El principal es el obvio, el estrenarse como padre. Pero hay más. También destaca su discurso a favor de Honda. Alonso ha pedido paciencia y comprensión para la fábrica japonesa en el Gran Premio de 'casa'. Porque la situación no es nada sencilla y la cruda realidad crea un ambiente de mucha crispación en el box de Aston Martin. Eso no quita que rivales le paren por el 'paddock' para darle la enhorabuena o que pilotos como Franco Colapinto bromeen con su paternidad. Lo que parece no cambiar nunca -y eso es una de las mejores noticias-, es el buen ambiente en Aston Martin.

La viral imagen con los mecánicos de Aston Martin

Es una imagen que se ha hecho viral y que no deja indiferente a nadie. En ella está Fernando Alonso llegando al box o al motorhome de Aston Martin. De lejos, el español ve un grupo de trabajadores de la escudería británica, que no dudan en bromear con él. Uno de ellos, desde la distancia, le ofrece un cigarro. La reacción de Alonso no podía ser otra: encoje los hombros con perplejidad y se mete dentro.

Lo que está claro es que el buen ambiente se mantiene en Aston Martin. Y eso, teniendo en cuenta cómo está la situación deportiva, es una de las mejores noticias para este 2026.