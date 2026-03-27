Alberto Cercós García 27 MAR 2026 - 09:23h.

Honda sigue sin dar con la tecla, continúan las vibraciones y se avecina un ridículo histórico en su propia casa

Fernando Alonso y su primer mensaje tras ser padre: "Un momento súper feliz y especial"

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Todo el mundo era muy consciente de que la realidad de Aston Martin y Honda en el Gran Premio de Japón iba a ser devastadora. Y así está siendo. Tras la primera jornada de entrenamientos libres en Suzuka, el rendimiento del AMR26 es igual de nefasto que en Australia y en China. Las vibraciones siguen a la orden del día, el rendimiento de la unidad de potencia roza lo inaceptable y el tiempo por vuelta de Fernando Alonso o Lance Stroll está muy lejos del esperado. Mientras que en la fábrica de Honda continúan trabajando para solventar todos esos problemas cuanto antes, la situación que tienen los pilotos este fin de semana es muy preocupante. Y no solo eso, colateralmente -o no tanto-, Honda terminará el fin de semana siendo de nuevo señalada por los malos resultados.

Fernando Alonso solo ha podido estar para la segunda sesión de entrenamientos libres. Una sesión muy tranquila donde los de siempre (Ferrari, McLaren y Mereces) han estado al frente. Destaca, eso sí, el buen papel de los McLaren, concretamente el de Oscar Piastri; así como el Audi de Nico Hülkenberg y el Williams de Alex Albon. De estos últimos cabe añadir el paso adelante que han hecho en la FP2. Porque no solo Albon ha podido terminar en octava posición, sino que Carlos Sainz lo ha hecho muy cerquita de su compañero: en decimotercera plaza a tan solo una décima del tailandés. Los señalados, nuevamente, son Aston Martin y Cadillac.

Honda, la señalada por todos

Nuevo Gran Premio, misma historia. Ni con Alonso estrenando paternidad, Honda es capaz de solventar los graves problemas que tiene el AMR26. Explicaron hace poco que iban a solucionar diferentes puntos del motor para este fin de semana, y es que se trata de un Gran Premio muy importante para ellos. Lo es, eso sí, teniendo en cuenta el ridículo que van a hacer. Porque el rendimiento del coche es muy bajo, hasta tal punto que el objetivo es terminar la carrera con los dos coches.

Cuando uno se pone un objetivo tan poco ambicioso, es que algo falla. Ni en Australia ni en China pudieron ver la bandera de cuadros (sí en la 'sprint'), por ello dar pasitos hacia delante en ese sentido es un punto a tener en cuenta. Sin embargo, que una marca histórica como Honda tenga que rebajarse a eso... o tenga que conformarse con terminar una carrera, no es lo normal.

Aún tienen que cambiar muchas cosas, y ojalá el ridículo que se avecina este fin de semana les creé un punto de inflexión. Por desgracia, en la fábrica tienen todo el mes de abril para trabajar en mejorar. Que lo usen bien y que en Miami se vea un AMR26 más competitivo.