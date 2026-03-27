La primera imagen de Fernando Alonso tras ser padre: con una sonrisa y recibiendo regalos

Alberto Cercós García 27 MAR 2026 - 07:56h.

Con el AMR26 esperándole en el box, Fernando Alonso llegó a Suzuka con la afición volcada y muy sonriente

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"El padre llega a Suzuka", posteaba Aston Martin para anunciar la llegada de Fernando Alonso al Gran Premio de Japón. El piloto español no pudo estar en la sesión con los medios el jueves por culpa del nacimiento de su primer hijo. Una razón más que justificada para entender su ausencia, incluso, en los primeros entrenamientos libres de la jornada en Suzuka. Dicha sesión, para Aston Martin, no ha tenido mucha miga. Y es que el rendimiento del AMR26 sigue siendo muy deficiente y en esa FP1 tanto Lance Stroll como Jak Crawford han ocupado las dos últimas posiciones de la clasificación. Ya en la FP2 con Alonso al volante, la historia no ha variado demasiado. Solo se salvan de estar en la cola las no salidas a pista de Gabriel Bortoleto y Arvid Lindblad, así como los problemas que Cadillac tiene con 'Checo' Pérez.

Pero este fin de semana, para Alonso, lo deportivo es puramente secundario. Si bien tratará de hacer el mejor trabajo posible con la ayuda de su equipo, su pensamiento debe estar claramente puesto en otro lugar. Este pasado miércoles, él y Melissa Jiménez tuvieron su primer hijo juntos. Un sueño cumplido para el piloto asturiano, que estrena paternidad a los 44 años. Al llegar a Suzuka, mucha gente no ha dudado en pararse al verle y darle la enhorabuena. Él, antes de llegar al contexto de Aston Martin en el paddock, ha recibido de muy buen agrado todas las muestras de cariño.

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Fernando Alonso, como en casa en Suzuka

Fernando Alonso no ha dudado en pararse con los aficionados que le estaban esperando por el paddock de Suzuka. Con una sonrisa tras estrenar paternidad y recibiendo regalos, el español se ha ido haciendo un hueco hasta llegar al box de Aston Martin. Destaca un aficionado en concreto, uno que no es un desconocido para él. Se trata de Taku Asturiano, quien ya ha tenido 'su' momento con Alonso. "Me he reencontrado con Alonso. Mi amigo por todo el mundo, después de un año. Cada vez que estoy con él, no solo siento su cariño, sino que también recuerdo aquellos 3 días que pasé en Oviedo, una ciudad que tanto quiero", publica el japonés en 'X'.

Pero no solo él ha tenido un acercamiento con Alonso, 'gracias' a la cuenta de 'X' de Aston Martin vemos cómo otros aficionados también se han acercado y el español los ha atendido con una sonrisa en la cara. Por su parte, la escudería británica tiró de nostalgia hace días para intentar revertir la situación, con un tuit de hace más de una década redactado por el propio Alonso. "Un guerrero debe afrontar el camino de la superación personal. Su vida es un desafío, y los desafíos no son buenos ni malos; simplemente son desafíos", dictaba Alonso en 2015.