Alberto Cercós García 25 MAR 2026 - 17:15h.

Maverick Viñales tenía muchas esperanzas puesta en este 2026, pero su inicio no puede ser más devastador

Ducati y Marc Márquez seguirán sufriendo ante Aprilia hasta nuevo aviso: Jerez puede ser un punto de inflexión

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Maverick Viñales no está teniendo, ni mucho menos, el inicio de 2026 que él quería. Tras una pretemporada donde sí estuvo al nivel, una vez ha empezado el Mundial de MotoGP, la cruda realidad le ha golpeado duramente. Una crisis que no solo le afecta a él, sino a todo KTM. Únicamente Pedro Acosta está siendo capaz de seguir el ritmo de las Aprilia y las Ducati. Mientras tanto, ni el mencionado Viñales ni Brad Binder o Enea Bastianini, son rápidos. Luchan, actualmente, por no estar en la cola de la parrilla con Yamaha; y eso no es lo que Viñales quería para este curso. Su ambición quedó patente cuando fichó como 'coach' a Jorge Lorenzo. El mallorquín ha estado preparando el año con él, entrenando con Chicho Lorenzo y haciendo trabajo psicológico. Y no solo eso, Lorenzo estuvo en Tailandia en el primer Gran Premio. Sin embargo, los rumores de 'divorcio' van en aumento.

Todo el mundo era consciente de que juntar a Lorenzo y Viñales era un bomba de relojería. Ambos tienen un fuerte carácter y no se callan cuando tienen un pensamiento u opinión. En Brasil, por ejemplo, la ausencia de Lorenzo en el box de KTM encendió todas las alarmas. Luego fue el propio Viñales quien intentó apaciguar los rumores, explicando que KTM no le pagaba el boleto a Lorenzo y que volar hasta ahí era demasiado gasto. También el propio Jorge ha intentado justificar que esos rumores no son reales. A través de Nico Abad, el mallorquín ha confirmado que siguen trabajando juntos. Una telenovela que, la verdad, pinta a que terminará más pronto que tarde. Y todo, con el futuro de Viñales en el aire.

El futuro de Maverick Viñales, ¿en el aire?

Porque sobre el papel, Viñales tenía la puerta abierta a, en 2027, dar un salto al equipo oficial de KTM. La marcha de Pedro Acosta a Ducati ayudaba a que dicho movimiento tuviera sentido. Pero con los resultados actuales, ese 'ascenso' cada vez peligra más. El catalán no ha logrado puntuar ni en Tailandia ni en Brasil, y encima parece que se empieza a resentir de su brazo.

A todo esto, y al no haber nada confirmado por parte de KTM, empiezan a surgir rumores de pilotos de Moto2 que buscan hueco en MotoGP para 2027. Dani Holgado es uno de ellos, pero habrá otros como David Alonso o Izan Guevara. Viñales, con sus 31 años y sin resultados, puede ser una de las piezas clave para la parrilla del futuro. Tanto para bien (que termine en KTM y que ayude con su experiencia a desarrollar la moto con un nuevo reglamento), como para mal (con la nueva generación tocando a la puerta).