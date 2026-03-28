La historia no cambia en Honda y Fernando Alonso confirma el ridículo: saldrá penúltimo en Japón

Alberto Cercós García 28 MAR 2026 - 07:30h.

Un nuevo drama en el Gran Premio de Japón con Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll, en la cola de la parrilla

La cábala que une el nacimiento de Fernando Alonso y Melissa Jiménez con los éxitos del Real Oviedo

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La cruda realidad. La que más duele, la más devastadora. Terminada la Q1 en la clasificación del Gran Premio de Japón y el ridículo ya ha hecho acto de presencia. Algo que todo el mundo esperaba por cómo ha empezado la temporada y, sobre todo, por cómo se han desarrollado los entrenamientos libres. Aston Martin tiene actualmente el peor monoplaza de toda la parrilla del Mundial de Fórmula 1, y la situación que se está viviendo en Suzuka roza lo crítico. Fernando Alonso y Lance Stroll han clasificado en penúltima y última posición. Ambos, cierran la parrilla de la carrera de este domingo. Un nuevo ridículo tanto de la propia escudería británica como de Honda. Las vibraciones, la fiabilidad o los problemas en la unidad de potencia son temas que han ido a más y que han llevado a que en el box de Aston Martin se viva una situación nunca antes vista.

Fernando Alonso llegaba al Gran Premio de Japón con una moral única. Tras estrenar paternidad, el piloto español pisaba Suzuka con la intención de 'dar la cara' por Honda en 'su' casa. "Es la carrera de casa para Honda también, en un momento difícil como el que estamos atravesando. Hay que estar aquí, hay que apoyarlos y ojalá acabe la carrera por primera vez este año, completar todas las vueltas es el objetivo", contaba en DAZN nada más poner un pie en el trazado japonés. Seguramente se esperaba un fin de semana complicado, ¿pero tanto? La situación es crítica y el parón en abril puede venir de perlas al tándem Aston Martin-Honda para encontrar soluciones desesperadamente.

El objetivo sigue siendo el mismo: terminar la carrera

Desde la cola de la parrilla, Alonso y Stroll intentarán este domingo lograr el objetivo de terminar la carrera. No lo pudieron hacer ni en Australia ni en China, por lo que hacerlo en Japón ayudaría a que el optimismo empezase a nacer de nuevo. La tarea no será nada sencilla, sobre todo si las vibraciones en el AMR26 persisten durante la prueba. Lo que sí que está claro es que el coche necesita una vuelta y encontrar algo que les de competitividad a una vuelta.

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El piloto español no solo no ha pasado de la Q1, sino que se ha quedado muy lejos de los mejores tiempos de la sesión: a más de un segundo y medio del corte y a casi tres de la cabeza. Los números de Stroll, son incluso peores. Algo tiene que cambiar.