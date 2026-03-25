Jorge Martín pone en valor los consejos de Marc Márquez y reconoce que sin él, no seguiría en MotoGP

Alberto Cercós García 25 MAR 2026 - 14:12h.

Jorge Martín reconoce que la figura de Marc Márquez ha sido muy importante para él y su decisión de seguir en MotoGP

Ducati y Marc Márquez seguirán sufriendo ante Aprilia hasta nuevo aviso: Jerez puede ser un punto de inflexión

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El 2025 de Jorge Martín estuvo claramente marcado por las lesiones. Sus diferentes caídas a lo largo de la temporada lastraron por completo su estreno con Aprilia. Situaciones graves, varias operaciones, muchos días hospitalizado y un sinfín de jornadas de rehabilitación. Todo ello lo acoge Martín como un aprendizaje de vida que siempre le acompañará. Pero en su último paso por quirófano, Marc Márquez tuvo una importancia superlativa. El dolor no cesaba, y Martín no dudó en acudir a otro guerrero que ha pasado por una situación muy parecida. Para Márquez, todo lo que ha vivido Martín le resulta familiar. En 2020 el catalán vio como su carrera deportivo daba un vuelco total: pasó de estar en la cima a tener que reencontrarse fuera de Honda y tras un periplo agónico con su hombro derecho. Márquez tuvo en la mesa la opción de retirarse, antes de poner rumbo al Gresini Racing; Martín, tras cómo estaba yendo el 2025, también.

La historia en el deporte cambia cuando menos te lo esperas. Para bien y para mal. Ambos pilotos lo saben a la perfección. Porque Martín ha empezado el 2026 de la mejor manera posible. No solo dejando atrás los dolores y los malos resultados, sino que cerrando un Gran Premio de Brasil con dos podios: tercero en la 'sprint' y segundo en la carrera larga. "Esto hay que disfrutarlo, obviamente, pero mañana será otro día; en todos los deportes es así. Tienes que cambiar el chip, seguir trabajando y eso haré. A veces tengo más confianza durante la carrera; a veces, menos y ahí es donde tengo que trabajar, en el ritmo durante las últimas vueltas", contaba el propio español en DAZN tras la carrera en Brasil.

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Marc Márquez y su consejo vital a Jorge Martín

Sin Marc Márquez, Jorge Martín puede que no estuviera disfrutando de esos resultados en Brasil. Y es que es el propio Martín quien explica que acudió a Marc para recibir su consejo. "Decidí llamarlo, que no fue fácil para mí porque entre pilotos no es tan fácil. Fue en el peor momento de mi vida, y estuvo dispuesto a ayudarme. Así que estoy muy agradecido a él, porque gracias a los doctores ahora estoy aquí luchando de nuevo. Vi muy cerca el final de mi carrera, pero ahora sólo está empezando", explica Martín.

Por contra, en el polo opuesto de la situación de Martín, está un Marc que no logra dar con la tecla este 2026 pero que sí reconoce estar feliz por ver a Jorge disfrutar de nuevo. Estoy muy contento por Jorge. Sobre todo porque sé lo que es estar ahí. Salir de una lesión y entrar en otra, y el año pasado fue muy duro para él", apunta el de Ducati.