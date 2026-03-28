El palo de Fernando Alonso a una nueva F1 que pierde la esencia: "Es frustrante"

Alberto Cercós García 28 MAR 2026 - 10:12h.

Fernando Alonso alza la voz y critica a la nueva Fórmula 1, que pierde su esencia en circuitos como el de Suzuka

La historia no cambia en Honda y Fernando Alonso confirma el ridículo: saldrá penúltimo en Japón

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2026 se presentaba como un año de cambios. La incertidumbre sobre la nueva Fórmula 1 era máxima; la expectación, también. Tras años de críticas sobre la tendencia a la que estaba yendo el Mundial, la organización decidió que era una buena oportunidad para cambiar de manera radical el día a día del deporte. Sobre el papel, todo parecía estar muy claro. Los pilotos estaban satisfechos con las nuevas reglas y las primeras píldoras eran más que alentadoras. Además, todo lo relacionado con la evolución de los monoplazas también empezaría de cero. Fernando Alonso, por ejemplo, veía en la sinergia de Aston Martin con Honda una oportunidad única; misma situación que en Ferrari para reinventarse u otros como Audi y Cadillac para entrar en el 'Gran Circo'.

Pero tras dos -casi tres- Grandes Premios, hay más problemas e indignación que satisfacción. Los pilotos no terminan de pillarle el gusto a las nuevas reglas, a las baterías, a guardar energía o a levantar el acelerador en mitad de una curva. Max Verstappen ha sido uno de los más críticos, así como Carlos Sainz, Lando Norris o el propio Fernando Alonso. Precisamente el asturiano ha dejado una interesante reflexión en forma de 'palo' a la FIA sobre cómo está cambiando -para mal- la Fórmula 1.

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Alonso lo ha hecho tras la clasificación del GP de Japón, después de consumarse un nuevo ridículo con Honda y avisando a todo el mundo que Aston Martin tardará en mejorar las prestaciones del AMR26. "Han sido complicadas las dos primeras carreras, ha sido complicado aquí en Japón de momento el fin de semana y serán complicadas las próximas diez, ya lo adelanto, que no vamos a ver ningún cambio. La primera parte del año va a ser muy dura y la segunda mitad, ojalá, un poco mejor", cuenta en DAZN.

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La reflexión de Alonso sobre la nueva F1

Y más allá de sus sensaciones con el AMR26, Fernando Alonso ha dado con la clave: el cómo la F1 está perdiendo su esencia. Según el español, lo hizo en Australia y, ahora, en Suzuka. Porque el nuevo reglamento está limitando el espectáculo y 'olvidando' muchas imágenes que en antaño sí existían, sobre todo las relacionadas con las curvas rápidas. El sonido, la gestión o el pensar un adelantamiento ya es historia; ahora los pilotos tienen que recargar la batería en esos puntos.

"Ha desaparecido un poco Suzuka con este nuevo reglamento, como desapareció también la curva rápida de Australia donde veíamos imágenes espectaculares, la diez y la once, desaparecerá Jeddah, desaparecerá Eau Rouge, desaparecerán todas las curvas rápidas del campeonato... es una nueva Fórmula 1. Te puede gustar más o menos pero ahora las curvas rápidas son puntos de recarga, entonces ahí tienes que recargar la batería para la recta de luego, tienes que tener paciencia. Ahí el piloto lo único que hace es no empujar en las curvas, es un poco frustrante", lanza Alonso.