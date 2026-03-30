Redacción ElDesmarque Madrid, 30 MAR 2026 - 12:12h.

El piloto madrileño hizo una de las salvadas del fin de semana para acabar 2º

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Jorge Martín firmó en Austin uno de esos fines de semana que recordará durante toda la temporada. El piloto español llegaba al Gran Premio de las Américas todavía en proceso de recuperar su mejor versión tras una pretemporada irregular, pero desde la carrera sprint del sábado, donde ganó mostrando un gran ritmo, se vio que Martín estaba en sintonía con su Aprilia. En la carrera larga del domingo confirmó esas buenas sensaciones rodando en posiciones de podio durante todas las vueltas y con una soltura sorprendente pese a las lesiones que tuvo antes de comenzar el campeonato. En plena persecución a Pedro Acosta por la 2ª plaza, protagonizó una de las acciones más espectaculares del fin de semana. Una salvada alucinante tras perder el control del tren delantero en el vértice de la curva y que pudo solucionar gracias a su pie izquierdo. Martín llegó a descolgarse casi al completo de la moto y apoyó el pie en el asfalto debajo de su rueda trasera para evitar la caída. Un gesto casi instintivo que hizo que no se fuera al suelo y que vueltas más tarde pudiera adelantar a Acosta para acabar 2º en el Gran Premio de Austin. El madrileño vio la salvada al acabar la carrera y su reacción lo dice todo.

La reacción de Jorge Martín a su salvada

La salvada de Jorge Martín no solo sorprendió a los aficionados, también al propio protagonista cuando la vio por televisión nada más terminar la carrera. El piloto español estaba 3º persiguiendo a Pedro Acosta cuando en la curva 1 del trazado de Austin, una de las frenadas más críticas del campeonato, casi se va al suelo. Martín no podía creer lo que había hecho sobre la moto. “Flipas, me he salvado de milagro” reconoció. El madrileño incluso llamó a Marco Bezzecchi y Pedro Acosta, con quienes compartía podio, para que vieran la acción. El piloto de San Sebastián de los Reyes aseguró que metió el pie debajo de la rueda pero que ya estaba prácticamente en el suelo y que ese susto le sirvió para calmarse y adelantar a Acosta en las vueltas posteriores.

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Jorge Martín está de vuelta

El fin de semana en Austin dejó buenas sensaciones para Jorge Martín y Aprilia y el madrileño se mostró satisfecho con su rendimiento, asegurando que ha dado un paso adelante: “Llegando aquí, no me esperaba esto. Intenté bajar un poco las expectativas al equipo, que no pensasen que ya tocaba ganar, porque no estábamos preparados. El viernes, para entrar en Q2, me estaba matando y hoy estoy casi peleando por la victoria" dijo el español. Martín fue claro respecto a su estado físico y momento de forma: "Ni yo pensaba llegar físicamente en este punto. Aún no estoy al 100%. Ya he hecho mucho más de lo que me hubiese esperado en todo el año, que era hacer algún podio. A disfrutar del momento”, explicó. Jorge Martín dejó otra de las imágenes virales del fin de semana al acabar la carrera. El de Aprilia se bajó de su moto y después de celebrar con sus mecánicos, se puso a rezar al lado de su moto: "Agradeciendo a la gente que me ayuda. A mi abuelo que me está viendo desde arriba y a toda mi familia que está rezando detrás de las cámaras" concluyó el piloto.