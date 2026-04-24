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En vídeo, la afición española en Jerez desata las risas de los hermanos Márquez

La afición española en Jerez desata las risas de los hermanos Márquez
Álex Márquez riéndose en Jerez. ElDesmarque
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La Práctica de MotoGP del Gran Premio de España ha dejado imágenes de todo tipo. Desde la caída de Jorge Martín, al primer puesto de un Álex Márquez que fue de los más aclamados por los aficionados. Como también su hermano Marc o incluso Pedro, al que no le dejaron de cantar su famosa canción.

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