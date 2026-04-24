Jorge Morán 24 ABR 2026 - 18:43h.

La afición se volcó con los pilotos españoles en la práctica en Jerez

El espíritu de Luis Salom sigue muy presente y su club de fans no le olvida

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La Práctica de MotoGP del Gran Premio de España ha dejado imágenes de todo tipo. Desde la caída de Jorge Martín, al primer puesto de un Álex Márquez que fue de los más aclamados por los aficionados. Como también su hermano Marc o incluso Pedro, al que no le dejaron de cantar su famosa canción.