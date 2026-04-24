Álex Márquez domina en Jerez y su hermano Marc sufre para clasificarse para la Q2

Alberto Cercós García 24 ABR 2026 - 16:13h.

Álex Márquez logra un auténtico tiempazo en la Practice de Jerez; Jorge Martín o Marc Márquez pasan a Q2 con sufrimiento

Así será la cobertura en directo del GP de España de MotoGP con una entrevista exclusiva a Marc Márquez

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En Jerez manda, al menos este viernes, Márquez. Pero ojo, no hablamos de Marc: hablamos de Álex. El piloto del Gresini Racing se ha marcado un auténtico tiempazo que le aúpa como el más rápido de la jornada y que le clasifica directamente para la Q2 del sábado. Todo, en una sesión muy complicada para todos los pilotos. Y es que el tiempo de Álex parece haber pillado a todos sus rivales de imprevisto, ya que nadie se le ha acercado durante la sesión. Si bien sí existió lucha real por terminar entre los tres primeros de la clasificación, el pequeño de los Márquez no tuvo problemas para mantenerse en lo más alto.

Mientras Álex cierra la jornada con muy buenas sensaciones, en el resto de la parrilla las dudas hacen acto de presencia. Marc Márquez ha tenido que currarse su clasificación para la Q2, que finalmente ha logrado en los últimos minutos de la Practice y a medio segundo de su hermano. En una tesitura muy parecida, otros nombres a tener en cuenta para la clasificación y para las carreras, como Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi y Jorge Martín. Todos ellos sufrieron de lo lindo para cerrar una buena vuelta y terminar en el top10.

Quien no pudo estar entre los más rápidos y este sábado deberá pasar por la Q1 ha sido Pedro Acosta. Uno de los que también llegaba a Jerez con el cartel de favorito pero que se ha complicado la vida. Joan Mir, Fabio Quartararo o Jack Miller son otros que harán acto de presencia en la Q1.

Los sustos de Jorge Martín y Pecco Bagnaia

Durante la Practice de MotoGP surgieron problemas y sustos a tener en cuenta. El primero que encendió las alarmas fue Pecco Bagnaia, quien en los primeros instantes del entrenamientos sufrió una contundente caída. Si bien no perdió nada de tiempo y la caída no le lastró durante el resto de la sesión, la realidad es que tuvo que sudar la gota gorda para intentar clasificarse para la Q2 de este sábado.

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Quien también tuvo problemas fue Jorge Martín. El madrileño ya había sufrido una caída en los últimos instantes de la FP1, y en la Practice volvió a irse al suelo. Con Aprilia siendo una de las motos más destacadas de este inicio de temporada, la jornada de Martín contrasta por completo con el trabajo realizado por Marco Bezzecchi o Ai Ogura.

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