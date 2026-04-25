Marc Márquez logra su primera 'pole' de la temporada en Jerez y ya es favorito a todo

Alberto Cercós García 25 ABR 2026 - 11:42h.

Marc Márquez logra su primera 'pole' del 2026 en el GP de Jerez, con Bezzecchi cuarto y Álex Márquez, quinto

Así será la cobertura en directo del GP de España de MotoGP con una entrevista exclusiva a Marc Márquez

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Marc Márquez quiere revertir todo lo negativo que le ha pasado en este inicio de temporada, y lo hace de la manera más contundente posible: logrando su primera 'pole' del 2026. En unas condiciones muy delicadas y sin ser realmente el máximo favorito para ello, el piloto de Ducati ha revertido su crítica situación y saldrá en primera posición tanto esta tarde en la 'sprint' como mañana en la carrera del Gran Premio de Jerez. Lo hará con una primera fila formada por Johann Zarco y Fabio Di Giannantonio; con su hermano Álex partiendo desde la quinta posición y con el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, haciendo lo propio desde la cuarta.

"Las condiciones han ayudado. Ayer, en seco, Álex estaba un paso por delante de todos, estábamos en las mismas opciones varios pilotos. En agua tienes que fluir un poco más sin exagerar y empujar tanto, y ahí me encuentro más cómodo. Quería hacer dos vueltas lentas para bajar la temperatura de los neumáticos, he visto que Di Giannantonio estaba mareando, y que quedaba 4:30, por lo que preferido dar dos vueltas fuera, aunque con una me ha valido. Tendremos que ver en carrera, que dicen que será seco, y entender cuál es nuestro nivel. La sprint será una cosa y la carrera larga, otra", explica el propio Márquez tras conseguir su primera 'pole' del curso.

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Johann Zarco, la sorpresa; Marco Bezzecchi, al acecho

La clasificación en Jerez ha tenido diferentes momentos a destacar. Desde la evolución de Zarco pasando por la Q1 y siendo, en muchos momentos, el piloto a batir; hasta las caídas que han lastrado por completo a nombres como Álex Márquez o Jorge Martín. El de Gresini se fue al suelo rodando a la estela de Marc y mejorando sus propios registros. Aún así, la quinta posición no es una mala plaza para encarar las carreras con serias opciones de pelear por los podios. Por su parte, Martín tendrá una papeleta más complicada. La séptima posición que ha logrado en Jerez será buena para la 'sprint' de este sábado; sin embargo, mañana en carrera saldrá décimo por una penalización.

Pero si Márquez pondrá el foco en una persona, será en Marco Bezzecchi. Jornada, por ahora, muy tranquila para el actual líder del Mundial. Sin hacer mucho ruido, sin estar en la batalla por la 'pole', pero cumpliendo con una positiva segunda fila. El italiano ha salvado la papeleta terminando cerca del que todos dicen que será el hombre a tener en cuenta, un Marc Márquez que busca sus primeras victorias del 2026.

Así queda la clasificación del GP de Jerez